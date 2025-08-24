Mihai Călin și soția lui, Silvia, sunt împreună de peste 20 de ani, iar căsnicia lor, ca oricare alta, a cunoscut suișuri și coborâșuri. Actorul a povestit că au reușit să treacă peste toate comunicând și… cu un strop de umor!

Ce a spus Mihai Călin despre căsnicia cu Silvia

„Nu sunt niște reguli foarte speciale sau secrete. Noi avem o admirație unul pentru celălalt, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, mă refer la principiile în care credem, valorile noastre. Iar asta te ține cumva legat mai puternic. Pe lângă asta, vorbim mult, comunicăm în fiecare zi despre multe – de la lucrurile simple, până la chestii mai importante.

Viața te schimbă, te transformă, te maturizezi, se-adună anii, relația se transformă la rândul ei, bineînțeles. Au fost provocări și momente dificile, mai ales în perioada de pandemie, când toată lumea cred că a trecut prin clipe grele, de izolare. Atunci fiul nostru tocmai începea liceul, Evaluarea Națională a dat-o în pandemie, apoi a început liceul online. Cred că toți am simțit acea perioadă ca fiind foarte dificilă, datorită anormalității situației. A trebuit să ne adaptăm cumva. Se adunau tensiuni uneori, doar că noi fiind artiști, am găsit resurse să ne mai jucăm, să privim lucrurile și mai cu haz.

Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură, iar cotidianul poate fi atât de apăsător prin banalitatea lui, încât să te tocească cumva și să ajungi să privești lucrurile doar în nuanțe de gri, să nu găsești bucurii. Poți găsi ceva bun în orice, trebuie doar să știi cum să privești”, a susținut Mihai Călin, într-un interviu pentru

Cum s-au cunoscut Silvia și Mihai Călin

Cei doi s-au văzut prima oară într-un restaurant, acum peste 20 de ani, și a fost dragoste la prima vedere. Totuși, niciunul dintre ei n-a făcut niciun gest de apropiere atunci.

Șase luni mai târziu, s-au întâlnit la Facultatea de Teatru. Mihai era pe atunci asistent la Facultatea de Actorie şi Silvia era studentă în ultimul an la Coregrafie.

„Am văzut-o într-un restaurant, la masă cu un bărbat. Credeam că sunt împreună, dar de fapt nu erau. Îmi plăcea şi mă tot uitam la ea. După multă vreme am aflat că ea gândea în felul următor: „Uite-l şi pe ăla de la televizor, ce se uită la mine, e cam arogant!, nu prea mă plăcea”, a povestit Mihai Călin pentru