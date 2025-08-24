B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Călin, căsnicie de peste 20 de ani cu Silvia. Cum au trecut peste toate necazurile: „Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură”

Mihai Călin, căsnicie de peste 20 de ani cu Silvia. Cum au trecut peste toate necazurile: „Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură”

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 23:59
Mihai Călin, căsnicie de peste 20 de ani cu Silvia. Cum au trecut peste toate necazurile: „Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură”
Silvia și Mihai Călin când erau (și) mai tineri. Sursa foto: Mihai Călin / Facebook

Mihai Călin și soția lui, Silvia, sunt împreună de peste 20 de ani, iar căsnicia lor, ca oricare alta, a cunoscut suișuri și coborâșuri. Actorul a povestit că au reușit să treacă peste toate comunicând și… cu un strop de umor!

Cuprins

  • Ce a spus Mihai Călin despre căsnicia cu Silvia
  • Cum s-au cunoscut Silvia și Mihai Călin

Ce a spus Mihai Călin despre căsnicia cu Silvia

„Nu sunt niște reguli foarte speciale sau secrete. Noi avem o admirație unul pentru celălalt, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, mă refer la principiile în care credem, valorile noastre. Iar asta te ține cumva legat mai puternic. Pe lângă asta, vorbim mult, comunicăm în fiecare zi despre multe – de la lucrurile simple, până la chestii mai importante.

Viața te schimbă, te transformă, te maturizezi, se-adună anii, relația se transformă la rândul ei, bineînțeles. Au fost provocări și momente dificile, mai ales în perioada de pandemie, când toată lumea cred că a trecut prin clipe grele, de izolare. Atunci fiul nostru tocmai începea liceul, Evaluarea Națională a dat-o în pandemie, apoi a început liceul online. Cred că toți am simțit acea perioadă ca fiind foarte dificilă, datorită anormalității situației. A trebuit să ne adaptăm cumva. Se adunau tensiuni uneori, doar că noi fiind artiști, am găsit resurse să ne mai jucăm, să privim lucrurile și mai cu haz.

Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură, iar cotidianul poate fi atât de apăsător prin banalitatea lui, încât să te tocească cumva și să ajungi să privești lucrurile doar în nuanțe de gri, să nu găsești bucurii. Poți găsi ceva bun în orice, trebuie doar să știi cum să privești”, a susținut Mihai Călin, într-un interviu pentru CanCan.

Cum s-au cunoscut Silvia și Mihai Călin

Cei doi s-au văzut prima oară într-un restaurant, acum peste 20 de ani, și a fost dragoste la prima vedere. Totuși, niciunul dintre ei n-a făcut niciun gest de apropiere atunci.

Șase luni mai târziu, s-au întâlnit la Facultatea de Teatru. Mihai era pe atunci asistent la Facultatea de Actorie şi Silvia era studentă în ultimul an la Coregrafie.

„Am văzut-o într-un restaurant, la masă cu un bărbat. Credeam că sunt împreună, dar de fapt nu erau. Îmi plăcea şi mă tot uitam la ea. După multă vreme am aflat că ea gândea în felul următor: „Uite-l şi pe ăla de la televizor, ce se uită la mine, e cam arogant!, nu prea mă plăcea”, a povestit Mihai Călin pentru VIVA!.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)
Monden
Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)
Reacția lui Gigi Becali, după Cristian Rizea l-a acuzat că și-a înșelat soția vreme de 20 de ani cu Tania Budi: „A înnebunit lumea”
Monden
Reacția lui Gigi Becali, după Cristian Rizea l-a acuzat că și-a înșelat soția vreme de 20 de ani cu Tania Budi: „A înnebunit lumea”
Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
Monden
Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
Monden
Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
Andreea Marin, emoționată să-și vadă fiica la facultate în SUA. Cum arată camera Violetei din campusul studențesc: „Am muncit serios amândouă” (VIDEO)
Monden
Andreea Marin, emoționată să-și vadă fiica la facultate în SUA. Cum arată camera Violetei din campusul studențesc: „Am muncit serios amândouă” (VIDEO)
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago
Monden
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu îi va fi naș fiului lui Ianis Hagi. „Nu e cum crezi”
Monden
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu îi va fi naș fiului lui Ianis Hagi. „Nu e cum crezi”
Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența
Monden
Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența
Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
Monden
Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
Monden
Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
Ultima oră
23:27 - Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)
22:59 - Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii
22:30 - Reacția lui Gigi Becali, după Cristian Rizea l-a acuzat că și-a înșelat soția vreme de 20 de ani cu Tania Budi: „A înnebunit lumea”
21:54 - Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”
21:27 - Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
20:59 - Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
20:33 - Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
20:22 - Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
19:49 - Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
19:20 - Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)