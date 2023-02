Mihai Trăistariu, în lacrimi, după o vizită la mormântul părinților: „Mă consider destul de ghinionist”

„Păcăniturile au început pe 10 ianuarie. Se auzea în baie ca și cum picura apa. Nu era foarte zgomotos, dar era straniu. M-am dus la cadă și nu era nimic. M-am uitat în jur și am văzut că era de la mașina de spălat. Ea și acum e scoasă din priză și își face păcănelile în continuare. Am spălat la mașină și culmea, în timpul spălatului nu s-a auzit, dar după ce am terminat și-a reluat păcănitul. Ea păcănea și în ziua de azi”, a declarat Mihai Trăistariu pentru