Theo Rose a mărturisit adevărul despre plecarea sa de la postul PRO TV, după ce fanii au interpretat greșit un mesaj postat la finalul anului 2025. Artista a explicat că nu s-a pus niciodată problema să părăsească show-ul „Vocea României”, ci doar a simțit că nu este momentul să ofere explicații suplimentare.

Theo Rose a mărturisit de ce nu a oferit un răspuns imediat

Artista a pus capăt nelămuririlor printr-o serie de explicații oferite urmăritorilor săi. Ea a clarificat faptul că interpretările apărute în mediul online nu s-au bazat pe ceva concret, scrie .

Mesajul care a declanșat tot acest val de reacții a fost cel în care artista spunea că show-ul se oprește pentru ea exact unde trebuia. Fanii au asociat această afirmație cu o plecare definitivă, ignorând faptul că artista se referea strict la finalul sezonului respectiv.

„Mă veți vedea, pentru că îmi place foarte tare « ». Mă rog, nici nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat de la «Vocea României». Doar s-a interpretat așa mesajul meu și nu… Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns, că erau alte subiecte de importanță majoră în perioada aia. Zic: aia era problema? Și dacă sunt, și dacă nu mai sunt, cu ce ne modifică calitatea vieții? Înțelegeți?”, a spus artista pe Instagram.

Condițiile artistei pentru a reveni în proiecte de actorie

Fanii au fost curioși să afle dacă vedeta va mai accepta roluri în seriale, după succesul înregistrat în producția „Clanul”. Ea a recunoscut că îi surâde ideea, însă a pus condiții foarte clare legate de programul său de lucru. Aceasta a amintit cât de epuizantă a fost perioada filmărilor anterioare, mai ales că a rămas însărcinată.

„Îmi surâde ideea și aș mai face-o. Dar doar în următoarele condiții. Prima condiție este să-mi placă foarte tare proiectul și să simt că trebuie să fac chestia aia. Adică nu ard de focul de a juca într-un film sau în serial. Și am refuzat proiecte tocmai pentru că am simțit că ar putea cineva să facă un rol mult mai bine. Cineva și pregătit în sensul ăsta. Dar dacă aș simți că este o chestie unde aș avea ce să ofer, da! Dar doar ținând cont de următoarea condiție, care este să pun pe pauză restul activităților și să pot să fac doar lucrul ăla și bine”, a explicat cântăreața.

Mesajul integral care a generat valul de speculații

Totul a pornit de la o postare emoționantă în care vedeta îi felicita pe câștigători și îi mulțumea colegului său de scaun, Horia Brenciu. Aceasta a vorbit despre efortul depus, despre micile greșeli făcute pe parcurs și despre mândria de a fi lucrat cu tineri artiști.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… Un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate. Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”, a fost textul postat de artistă.