B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”

Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”

Flavia Codreanu
26 feb. 2026, 21:39
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Sursa foto: captura video Youtube/ ER Studio
Cuprins
  1. Theo Rose a mărturisit de ce nu a oferit un răspuns imediat
  2. Condițiile artistei pentru a reveni în proiecte de actorie
  3. Mesajul integral care a generat valul de speculații

Theo Rose a mărturisit adevărul despre plecarea sa de la postul PRO TV, după ce fanii au interpretat greșit un mesaj postat la finalul anului 2025. Artista a explicat că nu s-a pus niciodată problema să părăsească show-ul „Vocea României”, ci doar a simțit că nu este momentul să ofere explicații suplimentare.

Theo Rose a mărturisit de ce nu a oferit un răspuns imediat

Artista a pus capăt nelămuririlor printr-o serie de explicații oferite urmăritorilor săi. Ea a clarificat faptul că interpretările apărute în mediul online nu s-au bazat pe ceva concret, scrie libertatea.

Mesajul care a declanșat tot acest val de reacții a fost cel în care artista spunea că show-ul se oprește pentru ea exact unde trebuia. Fanii au asociat această afirmație cu o plecare definitivă, ignorând faptul că artista se referea strict la finalul sezonului respectiv.

„Mă veți vedea, pentru că îmi place foarte tare «Vocea României». Mă rog, nici nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat de la «Vocea României». Doar s-a interpretat așa mesajul meu și nu… Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns, că erau alte subiecte de importanță majoră în perioada aia. Zic: aia era problema? Și dacă sunt, și dacă nu mai sunt, cu ce ne modifică calitatea vieții? Înțelegeți?”, a spus artista pe Instagram.

Condițiile artistei pentru a reveni în proiecte de actorie

Fanii au fost curioși să afle dacă vedeta va mai accepta roluri în seriale, după succesul înregistrat în producția „Clanul”. Ea a recunoscut că îi surâde ideea, însă a pus condiții foarte clare legate de programul său de lucru. Aceasta a amintit cât de epuizantă a fost perioada filmărilor anterioare, mai ales că a rămas însărcinată.

„Îmi surâde ideea și aș mai face-o. Dar doar în următoarele condiții. Prima condiție este să-mi placă foarte tare proiectul și să simt că trebuie să fac chestia aia. Adică nu ard de focul de a juca într-un film sau în serial. Și am refuzat proiecte tocmai pentru că am simțit că ar putea cineva să facă un rol mult mai bine. Cineva și pregătit în sensul ăsta. Dar dacă aș simți că este o chestie unde aș avea ce să ofer, da! Dar doar ținând cont de următoarea condiție, care este să pun pe pauză restul activităților și să pot să fac doar lucrul ăla și bine”, a explicat cântăreața.

Mesajul integral care a generat valul de speculații

Totul a pornit de la o postare emoționantă în care vedeta îi felicita pe câștigători și îi mulțumea colegului său de scaun, Horia Brenciu. Aceasta a vorbit despre efortul depus, despre micile greșeli făcute pe parcurs și despre mândria de a fi lucrat cu tineri artiști.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… Un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate. Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”, a fost textul postat de artistă.

Tags:
Citește și...
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Monden
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Monden
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Monden
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Monden
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Monden
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Monden
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Monden
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
Monden
Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
Diagnostic neașteptat pentru Andreea Marin. Ce afecțiune i-au descoperit medicii
Monden
Diagnostic neașteptat pentru Andreea Marin. Ce afecțiune i-au descoperit medicii
Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose: „N-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Ea nu mă băga în seamă” (VIDEO)
Monden
Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose: „N-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Ea nu mă băga în seamă” (VIDEO)
Ultima oră
22:18 - Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
22:07 - Restricții de trafic la Fântâna Miorița după o surpare. Ce impact are șantierul Magistralei 6 asupra circulației
22:03 - Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
21:58 - CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
21:35 - Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)
21:27 - Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
21:07 - Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
20:58 - Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
20:50 - Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
20:47 - Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)