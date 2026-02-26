B1 Inregistrari!
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!". Ce pedeapsă a primit

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit

Ana Maria
26 feb. 2026, 18:44
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la Beach, Please!. Ce pedeapsă a primit
Sursa foto: captura video Youtube/ Euronews România

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România! Curtea de Apel Constanța a respins contestația lui Wiz Khalifa! Rapperul, al cărui nume real este Thomaz Cameron Jibril, rămâne cu pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!” de la Costinești.

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat cu executare

Curtea de Apel Constanța a respins contestația în anulare, iar decizia instanței este definitivă.

Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (…) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta instanței.

Ce urmează în procesul lui Wiz Khalifa

Pe lângă contestația în anulare, Thomaz Cameron Jibril a depus și o contestație la executare la Tribunalul Constanța. Termenul de judecată a fost stabilit pentru 6 martie.

Rapperul a fost condamnat, inițial, la sfârșitul anului trecut de Curtea de Apel Constanța, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, după incidentul de la festivalul Beach Please din 2024, potrivit Știripesurse.

Care a fost situația inițială a dosarului

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanța a decis ca Wiz Khalifa să primească o amendă penală de 3.600 de lei, însă, decizia a fost contestată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanța, ceea ce a condus la majorarea pedepsei.

Rapperul a fost trimis în judecată în octombrie 2024 pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, arătau procurorii.

