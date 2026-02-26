Marius Urzică și soția sa, Simona, au oferit primele declarații după finala 2026. Cei doi au fost foarte aproape de marele premiu, însă ultima probă a adus o răsturnare de situație.

În timpul probei, Simona a suferit spasme incontrolabile din cauza efortului fizic extrem. Văzând că sănătatea soției sale este în pericol, fostul gimnast a decis să oprească proba. Această alegere a dus la descalificarea cuplului chiar înainte de final.

Deși au pierdut trofeul, cei doi au vorbit cu zâmbetul pe buze despre întreaga experiență de la Antena 1. Ei au dat tot ce au avut mai bun pe parcursul competiției, ajungând în finală alături de echipele formate din Oase și Maria Pitică, dar și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, scrie .

„Noi, ca foști sportivi de performanță, avem un slogan: „Nu termini proba, nu te lași.” Faci orice îți stă în putință și ajungi la final. Cred că ne-am încurajat unul pe altul și faptul că am fost amândoi ne-a ajutat foarte mult. Poate că, dacă eram separați, nu ajungeam atât de departe”, a declarat Simona Urzică.

Marius Urzică despre experiența de la Power Couple 2026

Marius Urzică a ținut să le mulțumească telespectatorilor care i-au susținut în număr mare. El a explicat că tot ceea ce a apărut la televizor reprezintă adevăratul lor caracter, cu bune și cu rele. Fostul campion se declară recunoscător pentru oportunitatea de a participa la acest proiect alături de soția lui. Cei doi au dorit să rămână oameni simpli și să aducă zâmbete pe chipurile celor de acasă.

„A fost o experiență minunată și le mulțumim celor care ne-au chemat în acest proiect. Cred că multă lume ne-a urmărit și au început să ne îndrăgească. Ăștia suntem noi, niște oameni simpli care s-au străduit din toate puterile să aducă un zâmbet pe chipul fiecărui cetățean care s-a uitat la noi”, a spus Marius Urzică.

Cariera de succes a campionului olimpic la gimnastică

Dincolo de show-ul de televiziune, el este unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României. Marius Urzică este campion olimpic la proba de cal cu mânere, titlu cucerit la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000. Pe lângă aurul olimpic, acesta are în palmares și trei titluri de campion mondial, fiind un etalon de tehnică în gimnastica internațională. Cariera sa de excepție i-a adus porecla de „Regele calului cu mânere”.