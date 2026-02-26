B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă

Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă

Flavia Codreanu
26 feb. 2026, 18:12
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
sursa foto: Instagram/ Marius Urzică
Cuprins
  1. Marius Urzică despre experiența de la Power Couple 2026
  2. Cariera de succes a campionului olimpic la gimnastică

Marius Urzică și soția sa, Simona, au oferit primele declarații după finala Power Couple 2026. Cei doi au fost foarte aproape de marele premiu, însă ultima probă a adus o răsturnare de situație.

În timpul probei, Simona a suferit spasme incontrolabile din cauza efortului fizic extrem. Văzând că sănătatea soției sale este în pericol, fostul gimnast a decis să oprească proba. Această alegere a dus la descalificarea cuplului chiar înainte de final.

Deși au pierdut trofeul, cei doi au vorbit cu zâmbetul pe buze despre întreaga experiență de la Antena 1. Ei au dat tot ce au avut mai bun pe parcursul competiției, ajungând în finală alături de echipele formate din Oase și Maria Pitică, dar și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, scrie cancan.

„Noi, ca foști sportivi de performanță, avem un slogan: „Nu termini proba, nu te lași.” Faci orice îți stă în putință și ajungi la final. Cred că ne-am încurajat unul pe altul și faptul că am fost amândoi ne-a ajutat foarte mult. Poate că, dacă eram separați, nu ajungeam atât de departe”, a declarat Simona Urzică.

Marius Urzică despre experiența de la Power Couple 2026

Marius Urzică a ținut să le mulțumească telespectatorilor care i-au susținut în număr mare. El a explicat că tot ceea ce a apărut la televizor reprezintă adevăratul lor caracter, cu bune și cu rele. Fostul campion se declară recunoscător pentru oportunitatea de a participa la acest proiect alături de soția lui. Cei doi au dorit să rămână oameni simpli și să aducă zâmbete pe chipurile celor de acasă.

„A fost o experiență minunată și le mulțumim celor care ne-au chemat în acest proiect. Cred că multă lume ne-a urmărit și au început să ne îndrăgească. Ăștia suntem noi, niște oameni simpli care s-au străduit din toate puterile să aducă un zâmbet pe chipul fiecărui cetățean care s-a uitat la noi”, a spus Marius Urzică.

Cariera de succes a campionului olimpic la gimnastică

Dincolo de show-ul de televiziune, el este unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României. Marius Urzică este campion olimpic la proba de cal cu mânere, titlu cucerit la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000. Pe lângă aurul olimpic, acesta are în palmares și trei titluri de campion mondial, fiind un etalon de tehnică în gimnastica internațională. Cariera sa de excepție i-a adus porecla de „Regele calului cu mânere”.

Tags:
Citește și...
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Monden
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Monden
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Monden
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Monden
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Monden
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Monden
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
Monden
Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
Diagnostic neașteptat pentru Andreea Marin. Ce afecțiune i-au descoperit medicii
Monden
Diagnostic neașteptat pentru Andreea Marin. Ce afecțiune i-au descoperit medicii
Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose: „N-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Ea nu mă băga în seamă” (VIDEO)
Monden
Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose: „N-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Ea nu mă băga în seamă” (VIDEO)
Deea Maxer și Constantin Cataramă se pregătesc de nuntă. Ce spune vedeta despre planurile de viitor
Monden
Deea Maxer și Constantin Cataramă se pregătesc de nuntă. Ce spune vedeta despre planurile de viitor
Ultima oră
19:11 - A sărbătorit premierul tăierile din administrație? Explicația lui Bolojan, după ce a mers la petrecerea unui prieten: „Nu văd niciun fel de problemă”
19:05 - Radu Miruță explică numirea controversată a USR la uzina de armament Sadu: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună?”
18:48 - Datorii uriașe la bugetul local din cauza amenzilor neachitate: Ce pățesc cei care nu plătesc în termen de 90 de zile
18:44 - Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
18:35 - Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
18:30 - Cum afectează contextul economic seniorii? Rolul creditelor pentru pensionari în siguranţa financiară a persoanelor 65+
18:15 - Replica lui Ilie Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: „Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pun în practică”
18:15 - Grindeanu: „Nu am spus că nu-l mai vreau premier pe Bolojan. M-ați înțeles greșit”. Ce nemulțumiri mai are liderul PSD (VIDEO)
17:47 - Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
17:42 - Viol asupra unui minor în București: Un bunic și-ar fi agresat nepoata în timp ce mama ei era la spital