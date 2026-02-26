Richard Abou Zaki a surprins pe toată lumea după ce a apărut la Milano alături de celebrul pilot de Formula 1, Charles Leclerc. Juratul show-ului „Chefi la cuțite” filmează pentru un proiect special, despre care spune că este unul fantastic și extrem de important pentru cariera sa.

Potrivit , anul 2026 a început intens pentru celebrul chef, acesta fiind implicat în numeroase activități profesionale înainte de lansarea noului sezon culinar. Pe lângă munca depusă în televiziune, el a colaborat recent și cu Mădălina Ghenea. După terminarea filmărilor din Italia, acesta va reveni la București pentru a continua producția emisiunii de la Antena 1.

Colaborarea de top dintre Richard Abou Zaki

Bucătarul a postat imagini de la Milano, unde lucrează intens alături de pilotul de la Ferrari. Această colaborare vine cu doar câteva zile înainte de premiera sezonului 17 al emisiunii „Chefi la cuțite”, programată pentru data de 2 martie. Fanii sunt curioși să afle dacă proiectul are legătură cu gastronomia sau dacă este vorba despre o campanie de imagine pentru un brand de lux.

„De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic. Sunt foarte fericit și recunoscător atunci când munca pe care o fac cu atâta pasiune la cel mai înalt nivel mă poartă spre astfel de ocazii și proiecte extraordinare. Mai multe nu pot dezvălui deocamdată”, a declarat Chef Richard

Bucătarul a subliniat că munca depusă cu pasiune i-a deschis porți către astfel de oportunități extraordinare. Chiar dacă programul său este extrem de încărcat, acesta reușește să îmbine filmările pentru Antena 1 cu proiectele personale . Publicul va afla mai multe detalii despre această întâlnire surpriză odată cu lansarea oficială a campaniei.

Revenirea pe micile ecrane și noul sezon culinar

Fanii emisiunii culinare îl vor putea vedea pe jurat începând cu 2 martie pe Antena 1. Acesta va face echipă din nou cu Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu pentru a căuta noi talente în bucătărie. Sezonul 17 se anunță a fi unul spectaculos, având în vedere experiența internațională pe care juratul a acumulat-o în ultima perioadă.

Experiența profesională și restaurantele cu stele Michelin

Richard Abou Zaki și-a construit o carieră impresionantă în Italia, unde a lucrat în restaurante de renume mondial precum Le Gavroche sau Mudec. Ambiția și talentul său l-au propulsat rapid în gastronomiei, reușind să obțină prima stea la o vârstă foarte fragedă. Succesul său se bazează pe o viziune modernă asupra bucătăriei italiene. Astăzi, el este recunoscut ca unul dintre cei mai creativi chefi din noua generație.