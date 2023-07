Mihai Trăistariu și-a umplut portbagajul, după ce a cântat la o nuntă în Dăbuleni: „Ne-am făcut plinul”

Recent, Mihai Trăistariu a susținut un moment artistic la o nuntă din Dăbuleni. Apoi, cântărețul a postat pe rețelele de socializare ce a făcut a doua zi. Artistul nu doar că și-a savurat cafeaua, dar a și umplut portbagajul mașinii, scrie Cancan.ro.

Mihai Trăistariu, cu portbagajul prin de pepeni, după o nuntă la Dăbuleni

În vârstă de 43 de ani, , un artist apreciat din țara noastră, a susținut un eveniment, seara trecută, la Dăbuleni, celebra locație de unde pleacă tone întregi de pepeni. Artistul a plecat de la locație cu 14 pepeni, fiecare dintre ei având o greutate de 10 kilograme. A umplut portbagajul cu pepeni și, apoi, s-a fotografiat.

„Aseară am cântat la o nuntă, la Dăbuleni. Alex și Diana și-au unit destinele. Dimineață ne-am băut cafeaua la locație. Un loc supeeeerb și un patron pe cinste. Evident, ne-am făcut plinul cu… pepeni. Celebrii pepeni de Dăbuleni. Care sunt deja copți și pornesc în toate direcțiile spre comercializare. Săptămâna asta… mâncăm sănătos. 14 pepeni x 10 kg = 140 de kilograme de pepene roșu”, este mesajul scris de Mihai Trăistariu pe , în cursul zilei de azi.

Dependența neobișnuită pe care o are Mihai Trăistariu

În cadrul unei emisiuni de televiziune, artistul a dezvăluit că are o anumită dependență, și anume cea de bani. Momentul în care a realizat acest aspect a fost chiar în timpul pandemiei. De atunci, Mihai susține că a devenit o persoană care face economii. De altfel, tot în acea perioadă, cântărețul s-a înscris la un curs de contabilitate.

„În cazul meu, dacă nu am finanțe în casă sunt în depresie. Adică mă obișnuisem până în pandemie să am 50,000 de euro în bancă. Stăteam cu ei de frică, de rezervă. Să stea acolo banii ăia, să nu mă trezesc că am nevoie de ei și nu îi am!

Pandemia m-a răpus și mi-am dat seama că sunt dependent de bani. De atunci m-am învățat să fiu strângător, să economisesc. Nu sunt calic, nu sunt zgârcit, chiar sunt darnic. Mi-am dat seama că nu sunt atât de genial la strâns banii. Nu știu să îmi administrez banii. Îi risipesc foarte ușor”, a mărturisit Mihai Trăistariu, într-o emisiune de la Antena Stars.