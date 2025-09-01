Miraj Tzunami, reacție în urma afirmațiilor pe care Tzancă Uraganu le-a făcut. Ce a declarat fratele manelistului

Miraj Tzunami, fratele manelistului Tzancă Uraganu, a apărut pe social-media, după scandalul care a izbucnit, în urma declarațiilor făcute de cântăreț.

În cadrul unui podcast, a mărturisit că deși nu este adeptul violenței domestice, „o palmă” nu are ce rău să facă, dacă femeia nu se „potolește”. sale au stârnit un val de controverse în mediul online, iar fratele său a oferit și el o declarație scurtă.

Cuprins:

Ce a declarat Miraj Tzunami

Miraj nu a vorbit prea mult despre declarațiile făcute de fratele său, în schimb a subliniat faptul că el este un adevărat familist. A îndrumat toți urmăritorii să își respecte familiile și soțiile și a precizat că nu există discuție despre existența vreunei altercații între el și fratele său.

„Nu urmează ceartă. Asta vă strică pe voi. Ceartă între frați. Nu există ceartă între mine și frate-miu. Ce a fost atunci a fost (…) Nu există ceartă între noi, noi suntem frați și atât. Care credeți că e ceartă să vă bucurați să fie în capul vostru (…) Respectați-vă femeile, respectați-vă mamele, părinții și cu asta basta. Și fiți familiști cum sunt eu”, a spus Miraj Tzunami, într-un live, pe TikTok, conform

Ce clarificări a făcut Tzancă Uraganu, în urma valului de reacții

După ce afirmațiile sale au făcut înconjurul internetului, Tzancă a oferit câteva clarificări. Acesta a sugerat că se referea de fapt la alte lucruri, atunci când a vorbit despre violență. Cântărețul a mărturisit că gesturile despre care el a făcut declarații erau cu tentă pur sexuală, gesturi care au loc în dormitor, și nicidecum în viața de zi cu zi, săvârșite ca o obișnuință.

„Eu nu vă înțeleg de ce ați luat așa foc (…) Că am zis că mai dai o palmă la o femeie. Să mori tu când te dai că nu mai vrei câte o palmă așa… Știi ce zic (…) Pe la spate. Câte femei nu vor câte o palmă (…) Poate ne refeream la treaba asta, nicidecum la violența domestică sau cum o numiți voi. Eu nu înțeleg cum vine asta, dar voi știți mai bine (…) Eu n-am zis niciodată în viața mea că favorizez bătaie, să fie bătută o femeie”, a spus el, într-un live, pe TikTok.