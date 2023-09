Misha și Connect-R și-au mutat fetița la o altă școală / De ce au luat această decizie: „Era un chin cu uniformele”

Connect-R este fără doar și poate unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. De-a lungul timpului, cântărețul s-a făcut remarcat atât prin intermediul melodiilor lansate pe YouTube, cât și prin aparițiile sale pe scenele din România.

Misha și Connect-R au împreună o fetiță, Maya, în vârstă de 9 ani, iar recent cei doi au anunțat că au mutat-o la o altă școală. Maya a reușit să își obțină proprii bani de la această vârstă fragedă alături de tatăl său, la concert.

Motivul pentru care Misha și Connect-R au mutat-o pe Maya la o altă școală

„Am trecut clasa a treia. Am mutat-o pe Maya de la școala unde era la Colegiul George Enescu. La școala la care era înainte avea uniformă și nu aveam voie fără uniformă, dar aici, Slavă Domnului, nu. Eu mă bucur pentru că sincer era un chin cu uniformele. La două zile spălam uniforme. Dacă nu era călcată înnebuneam”, a povestit Misha.

Potrivit spuselor fostei soții a lui Connect-R, la noua școală Maya nu este nevoită să poarte uniformă.

„Aici, la Școala de Arte, nu mai avem, dar nu o las în niciun caz să meargă la școală neadecvat. Adică cu vreo ținută cu brand-uri. Exclus. Deja a început să ceară haine, să zică ce vrea. În general îi iau, dar în ultima perioadă am început să-i punem condiții. Adică dacă face un lucru atunci primește, dacă nu, nu. Nu merge tot timpul. Cel puțin cu taică-su. La mine dacă am zis, am zis, dar la el e ceva… Dacă se preface că lăcrimează un pic, atunci e gata. Îi ia instant ce vrea”, a mai spus fosta soție a lui Connect-R, scrie .