Moment tensionat la „Bravo, ai stil!”. Alexandra susține că a fost împinsă de Andreea, în timpul defilărilor

Alexandra o acuză pe Andreea că ar fi împins-o în timp ce defila.

Alexandra o acuză pe Andreea, contracandidata sa, că a împins-o în timpul defilărilor. În ediția din această seară, de la ora 19.00, se va vedea în imagini daca această acuzație este și adevărată, conform Libertatea.

Alexandra crede că Andreea vrea să renunțe la competiție

Recent, Alexandra a afirmat că Andreaa a manifestat un comportament agresiv față de ea și a susținut că ar fi o cauză a dorinței Alexandrei de a renunța la competiție.

„Știu că are o problemă directă cu mine, afirmând în culise că eu sunt una dintre cauzele pentru care ar vrea să renunțe la competiție… de când am intrat eu în emisiune am afectat decizia ei, a hotărât că locul ei nu este aici”, a declarat Alexandra.

La polul opus, Andreea s-a apărat și neagă afirmațiile care i-au fost aduse.

„Nu înțeleg de ce ar trebui să inventezi acest lucru!?… Nu este adevărat!”, a declarat Andreea, subliniind faptul că nu are niciun motiv să se angajeze în astfel de comportamente.

Au fost găsite imaginile din timpul defilării

Pentru a clarifica situația, concurentele și membrii echipei „Bravo, ai stil!” au vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

a anunțat că au fost găsite imaginile care vor pune capăt acestei dispute.