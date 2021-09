Momente critice pentru Stephan Pelger. Celebrul creator de modă a chemat ambulanță acasă când a văzut ce i se întâmplă

Creatorul de modă Stephan Pelger a trecut prin clipe grele în urmă cu o zi. Vedeta a chemat imediat ambulanța acasă, pentru că nu se simțea deloc bine. Îl dureau oasele și era răcit așa că s-a gândit imediat să fie precaut, mai ales pentru că suspecta că are COVID-19, având în vedere simptomele.

Stepthan Pelger prezenta simptome de răceala și dureri musculare atunci când a chemat salvarea și se temea să nu fie infectat cu noul coronavirus.

Pelger a povestit că a chemat salvarea, că a fost testat și examinat, iar din fericire nu a fost diagnosticat cu COVID-19, ci doar cu o răceală

În prezent, starea de sănătate a vedetei este una mult mai bună, potrivit Spynews.ro.

„M-am speriat îngrozitor de tare, deoarece am făcut febră 39.7, exact toate indicațiile spre a avea COVID, eu vaccinat fiind din aprilie. M-am speriat foarte tare, am chemat SMURD-ul, am ajuns la urgență. (…) În continuare există și virozele normale”, a spus Stephan Pelger, potrivit sursei citate.

Stephan Pelger nu a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar a avut simptome grele de răceală.

„Seara m-am simțit relativ slăbit, au început să mă doară oasele, a început să mă doară capul. A crescut temperatura din oră în oră. Datorită faptului că muncesc foarte mult cu oameni și mă învârt în cercuri destul de mari sunt responsabil să fac acest lucru pentru a-i preveni și pe ceilalți. (…) M-am panicat pentru că nu am mai avut de mic copil febră atât de mare”, a mai adăugat Stephan Pelger.