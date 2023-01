Momente fără precedent pentru Liviu Vârciu. Ce-a pățit prezentatorul TV în vacanța din Maldive: „M-am umflat tot” (FOTO)

Liviu Vârciu a decis să plece în vacanță în Maldive , însă ceea ce trebuia să fie o perioadă de relaxare și liniște, s-a transformat într-un coșmar.

Se pare că prezentatorul TV s-a trezit cu fața umflată de la curent, iar modificarea este una cât se poate de vizibilă, conform imaginilor postate pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu, cu fața umflată în vacanța din Maldive

Pe motiv că temperaturile din Maldive sunt foarte ridicate, Liviu Vârciu a pornit aerul condiționat toată noapte. Deși el îl programase să se închidă în 30 de minute, aerul a fost deschis până dimineață, iar când s-a trezit, vedeta a avut parte de o surpriză neplăcută.

„Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Stăteam eu așa și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12. Pe la 5:20 se trezește doamna, aerul mergea. M-am trezit și eu la 8 … M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot”, a povestit Liviu Vâciu pe pagina sa de Instagram, potrivit .

Artistul a mărturisit pe rețelele de socializare că situația a început să se înrăutățească, motiv pentru care a decis să meargă la medic.

„Dacă erați îngrijorați să fiți, că nu m-am dezumflat prea mult … Și am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Cică suntem în Maldive, umflat la ochi … Nu o să pot să fac nicio poză. Ori m-a bătut doamna, eu am simțit ceva aseară. Începe să se și înnegrească (…).

M-am trezit frumos, gata mă, nu mai e așa rău.

E mai rău! Cineva mă bate, clar. Mă duc la cabinetul medical ori am … Eu am văzut mulți chinezi pe aici și poate ne transformăm toți. Mai am un pic și aia e. Am un cap cât … Alta și mai bună, acum când a ieșit soarele. Mi-a zis doamna doctor că n-am voie la soare. Spune ce mai vrei? La zăpadă am? Și a zis că da. Cineva e unde nu trebuie”, a mai povestit Liviu Vârciu.