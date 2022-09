Momentul în care solistul The Weeknd rămâne fără voce: ”Mă omoară treaba asta, dar nu mai pot continua concertul”

Cântărețul pop canadian The Weeknd a întrerupt un concert în California sâmbătă, după ce și-a pierdut vocea la mijlocul performanței.

După patru cântece pe stadionul SoFi, interpretul a spus că trebuie să anuleze spectacolul și a spus publicului că își vor primi banii înapoi.

„Mi s-a stins vocea în timpul primei piese și sunt devastat”, a spus The Weeknd într-un tweet și a promis că se va revanș cu un nou concert.

The Weeknd, al cărui nume real este Abel Tesfaye, și-a început cariera în 2010 și a câștigat până acum patru premii Grammy.

