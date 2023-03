Mona Segall a dezvăluit motivul pentru care Delia Matache a refuzat participarea la America Express: „Cu sora și cu mama, dar nu am reușit”

Mona Segall, producătoarea emisiunilor de succes „America Express” și „Chefi la Cuțite”, a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, unde a oferit detalii interesante despre culisele show-urilor de la Antena 1.

Când a venit vorba despre America Express, Mona Segall a mărturisit că și-a dorit s-o aducă pe Delia în emisiune și să facă echipă, fie cu soțul Răzvan Munteanu, fie cu mama sau sora ei. Din păcate artista a refuzat oferta.

De ce a refuzat Delia participarea la America Express

Mona Segal a vorbit la podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, despre toate provocările pe care le-a întâmpinat ca America Express. Mona Segall nu ascuns faptul că i-a propus Deliei să participe la emisiunea de aventură de pe Antena 1, însă vedeta s-a văzut nevoită să refuze.

Unul dintre motive a fost programul foarte încărcat din agenda Deliei, care trebuie să onoreze concerte, iar celălalt a avut de-a face cu soțul ei, Răzvan Munteanu.

Ce a declarat Mona Segal

„Zi-mi o echipă, Mona, pe care v-ați fi dorit să o aveți și n-ați reușit”, i-a spus Mihai Morar invitatei sale, producătoarea America Express, scrie .

Mona Segall a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Delia cu soțul… Și până la urmă, Delia cu oricine. Sau cu sora, și cu mama, dar nu am reușit. E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. . Se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care o să putem mergem, de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: ‘Rezervă-ți aceste două luni”, a mai adăugat Mona Segall.