Mona Segall, detalii din culisele „Chefi la cuțite”: „Există tot timpul tensiuni”/ Ce spune despre colaborarea cu Mihai Bendeac

, producător român, a vorbit despre cum a decurs ultimul sezon „ ”, dar și despre colaborarea cu

„Chefi la cuțite”

„Sunt fericită de audiență și de Chefi la cuțite și de faptul că avem Chefi. Avem Chefi noi și am găsit în acest sezon și niște concurenți foarte buni care o să fie de foarte mare viitor, cred. O să mai auzim de ei și la alt nivel decât s-a întâmplat până acum”, a spus Mona Segall, într-un interviu viva.ro, citat de .

Aceasta a mărturisit că există întotdeauna tensiuni între bucătari căci toți sunt competitivi.

„Există tot timpul tensiuni, pentru că Chefii, în general, sunt niște oameni foarte orgolioși și foarte competitivi. Și de asta i-am ales, pentru că sunt orgolioși și competitivi. Și, din cauza aceasta, câteodată vor să ocolească anumite reguli sau anumite legi ale producției și să facă ei cum vor. Și sunt momente, într-adevăr, în care sunt tensiuni și din cauza aceasta ei uită că este o producție de televiziune până la urmă și trebuie totul filmat și există niște criterii”, a spus Mona Segal.

Colaborarea cu Mihai Bendeac

Mihai Bendeac revine la Antena și va colabora la un proiect alături de Mona Segall.

„Cu el acum încep colaborarea și, deocamdată, lucrăm împreună la concept, la ceea ce se va întâmpla. E foarte amuzant”, a spus aceasta.

Mona Segall a recunoscut că are emoții: „Da, este o reîntoarcere a lui Mihai Bendeac și am emoții pentru că nu am colaborat niciodată și sper să îi placă și să găsească în echipa mea ceea ce și-a dorit”.