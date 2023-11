Monica Anghel, escrocată de firmele care vând produse de slăbit. N-a reușit să afle cine se află în spatele reclamelor mincinoase

O lume întreagă a rămas absolut impresionată de noua siluetă a solistei. Însă o serie de firme au asociat imaginea cântăreței cu o serie de produse pentru slăbire, fără ca Monica Anghel să aibă cea mai mică implicare.

Monica Anghel a încercat să rezolve situația dar nu s-a descurcat de una singură

În goana nebună și cât mai ușoară de a se îmbogăți, anumite site-uri sau reclame online au făcut o analogie nefericită între anumite produse de slăbire și noua imaginea perfectă a Monicăi Anghel.

„Multă lume știe că, în ultimele luni, mi-a fost furată imaginea și asociată în scopuri comerciale cu te miri ce produse, ca și cum eu aș promova anumite lucruri. Partea proastă a lucrurilor e că nici acum nu știu cine și ce a avut de împărțit cu mine!”, a declarat Monica Anghel pentru .

Surprinderea sa e cu atât mai mare cu cât nu a evitat să angajeze cel puțin două avocate, în încercarea de a-și face dreptate pe un subiect care a agasat-o, cel puțin.

„Cele două avocate ale mele au întors pământul cu fundul în sus, dar tot nu știm cine stă în spatele acelor site-uri fantomă. Oricâte încercări am făcut, la câte porți am bătut, din păcate nu am reușit să aflăm mai nimic.”, mai spune aceeași Monica Anghel.