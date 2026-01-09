B1 Inregistrari!
Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul unei siluete de invidiat: „Nu vă lăsați păcăliți"

09 ian. 2026, 18:06
Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul unei siluete de invidiat: „Nu vă lăsați păcăliți”
Foto: Instagram
Cuprins
  1. Ce face Monica Bîrlădeanu pentru a se menține într-o formă fizică de invidiat
  2. Unde și-a petrecut Monica Bîrlădeanu Revelionul

Monica Bîrlădeanu este apreciată de o țară întreagă deopotrivă pentru talentul său, dar și pentru că reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat la 47 de ani. Este drept că o ajută și gena, dar actrița trage tare și acordă o atenție deosebită stilului de viață, astfel încăt fiecare apariție de-ale sale să fie fără cusur. Într-o postare recentă, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre ce face pentru a se menține în formă. 

Ce face Monica Bîrlădeanu pentru a se menține într-o formă fizică de invidiat

Monica Bîrlădeanu e o prezență activă pe rețelele de socializare. Recent, actrița a făcut o postare dintr-o sală de sport, îmbrăcată în haine mulate, care îi pun în evidență silueta sculptată.

În descrierea postării, actrița a subliniat  importanța sportului, mai ales după o vârstă, atât pentru fizic, cât și pentru sănătate. De asemenea, Monica Bîrlădeanu le-a cerut oamenilor să nu se lasă păcăliți de aparență, căci în spatele unor astfel de postări din sălile de sport stau, de fapt, muncă, efort, ambiție împingerea propriului corp dincolo de limite.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultatele sau momentele în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt. Da… merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân în ring încă un pic când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul de după efort, încât credeam că va blură imaginea. Însă, după 40 de ani, mișcarea este absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu”, a explicat vedeta pe Instagram.

Unde și-a petrecut Monica Bîrlădeanu Revelionul

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au încheiat anul 2025 cu o vacanță de excepție. Cuplul, însoțit de cei doi copii ai medicului, a fost într-o croazieră în Golful Persic, unde au avut ocazia să viziteze mai multe locuri de excepție, reprezentantive pentru țările arabe.

„Am plecat de Revelion cu familia într-o croazieră în Golful Persic, cu câteva opriri interesante în țările arabe. Prima noastră oprire a fost în Doha și cum am acest angajament față de mine că, oricât de puțin aș stă într-un loc, să văd măcar un lucru esențial… Ei bine, în Doha am avut timp de trei. Muzeul Național e locul unde înțelegi rapid istoria, creșterea economică, comerțul cu perle, bijuteriile și identitatea acestui loc. Dacă ajungeți în Doha, e de văzut. Am fost apoi în Souq Waqif și spre deosebire de alte market-uri din lume, nu era aglomerat”, a povestit medicul pe rețelele de socializare.


