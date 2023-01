Monica Tatoiu primește o pensie uriașă de la stat. Cât încasează femeia de afaceri în fiecare lună: „Nu am acceptat să fiu plătită la negru”

Monica Tatoiu este o femeie de afaceri de succes, însă nu ar putea spune că ar duce-o rău chiar dacă ar trebui să trăiască doar din pensie.

Monica Tatoiu este o femeie de afaceri de succes, însă nu ar duce-o rău deloc chiar dacă ar trebui să trăiască doar din pensie.

Monica Tatoiu, pensie uriașă de la stat

Monica Tatoiu primește de la stat o pensie care pentru românii de rând reprezintă o sumă uriașă. Fosta profesoară de matematică este în mod cert una dintre excepțiile de la regulă, pentru că mai rar se întâlnește un fost cadru didactic cu o asemenea pensie. În mod evident, nu doar postul de profesor i-a adus o astfel de sumă.

Timp de 14 ani, Monica Tatoiu a fost în fruntea uneia dintre cele mai importante companii de cosmetice din România (în perioada 1996-2008). Femeia de afaceri a început ca profesor de matematică, având un doctorat obținut la Universitatea din Iași în anul 1990.

Aceasta , dar a intrat în câmpul muncii încă de la vârsta de 16 ani. Spre deosebire de alți adolescenți, fosta profesoară nu a a început cu un salariu nesemnificativ, ci cu unul de 600 de dolari, o sumă considerabilă la acea vreme.

„Eu am început cu 600 de dolari (salariu n.r.) și am terminat cu 10.000 de euro pe cartea de muncă”, scria Monica tatoiu pe Facebook în urmă cu ceva timp, scrie .

Ce pensie are femeia de afaceri

Cu siguranță, cunoștințele pe care le are în matematică au ajutat-o pe afaceristă să-și pună la punct partea financiară. Astfel, a reușit să-și asigure o pensie de nu mai puțin de 12.000 de lei.

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a spus Monica Tatoiu.

În urmă cu un an, aceasta a dat și o de la stat: „Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunțat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit.

Dau meditații pe skype, am publicat două cărți, scriu două editoriale săptămânal, lucrez la o carte despre modul în care economicul a determinat politicul din ‘45 încoace. Acum învăț despre sistemele de înarmare. Merg la poligon la trageri.”.