Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile"

Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”

Traian Avarvarei
02 oct. 2025, 22:52
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Monica Tatoiu suferă de o boală care îi afectează viața de zi cu zi. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Monica Tatoiu suferă de o boală autoimună și spune că s-a obișnuit cu gândul că într-o zi va ajunge într-un scaun cu rotile. Boala nu are vindecare și, în timp, îi ”mănâncă” din articulații. Ea a moștenit afecțiunea de la tatăl ei și i-a transmis-o fiului ei.

De ce boală suferă Monica Tatoiu

Monica Tatoiu suferă de o boală numită artrită psoriazică, similară psoriazisului, o afecțiune inflamatorie care afectează și articulațiile, tendoanele și ligamentele.

„Merg mai bine, dar nu pot să car sacoșe, să urc și să cobor scările. Singurul sport pe care îl pot face sunt scufundările. Am psoriazis artritic, care îmi mănâncă încheieturile. Sunt zile în care nu pot purta nici verighetă, că mi se umflă degetele.

Într-o zi voi ajunge în scaunul cu rotile”, a spus Monica Tatoiu (69 de ani), în podcastul lui Teo Trandafir.

Cum i s-a declanșat boala Monicăi Tatoiu

Aceasta a mai susținut că a moștenit boala de la tatăl ei și i-a dat-o fiului ei. Nu există tratament medicamentos, doar niște injecții, care au efective adverse destul de periculoase. Boala i s-a declanșat când avea 24 de ani, deci o are deja de peste patru decenii.

„Boala ia forme foarte urâte. Nu te vindeci, o moștenești. În cazul meu e luată de la tata, iar fiul meu m-a moștenit pe mine, n-am ce să-i fac, asta-i viața, Nu există tratament.

Există doar niște injecții, dar care îți afectează ficatul sau altele, ca la vaccinuri. Fiul meu era disperat.

Mie mi s-a declanșat la 24 de ani și țin minte cum eram la 28 de ani, o reptilă de sus până jos. Imaginați-vă o fată tânără plină de bube…”, a mai susținut Monica Tatoiu, în discuția cu Teo Trandafir.

În același podcast, Monica Tatoiu a povestit că își dorește să își dea doctoratul în Economia Pacificului, însă, fiindcă „nu o primește nimeni”, intenționează să meargă în China pentru a-l obține.

