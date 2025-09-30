B1 Inregistrari!
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc"

Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”

Elena Boruz
30 sept. 2025, 11:47
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
Monica Tatoiu. Sursa foto: Captură Video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube
Cuprins
  1. Ce plan de rezervă are Monica Tatoiu
  2. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a făcut declarații impresionante! Vedeta a mărturisit ce ar face, dacă într-o zi s-ar trezi fără niciun ban. Cunoscuta profesoară de matematică a dezvăluit ce planuri are în cazul în care viața i se va schimba radical.

Monica Tatoiu este celebră pentru felul său direct de a fi și modul în care alege, de fiecare dată, să spună lucrurilor pe nume. Femeia a fost prezentă, recent, în podcastul lui Teo Trandafir, unde a făcut confesiuni uluitoare.

Ce plan de rezervă are Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a povestit că își dorește foarte tare să își dea doctoratul în Economia Pacificului, însă, fiindcă „nu o primește nimeni”, intenționează să meargă în China pentru a-l obține.

Vedeta a precizat că dacă ar rămâne fără bani, nu este o tragedie. S-ar angaja, cel mai probabil, ca profesoară particulară a unui copil provenit dintr-o familie înstărită.

„Citesc despre Războiul Peloponesiac, despre noua hartă economică a Pacificului… Vreau să îmi dau un doctorat în Economia Pacificului, dar nu mă primește nimeni. Vreau să mi-l dau în China. Nu pot să fac ceva, fac altceva, dar nu stau și aștept să vină moartea…
Eu asta am învățat, dacă o să fie criză economică. Rămân fără bani, nu îți imagina că o să plâng… Dau meditații, fac pe profesoara unui copil dintr-o familie cu bani, nu îmi e rușine să muncesc. Nu pot să fac baie o dată pe lună, s-a mai întâmplat…”, a spus Monica Tatoiu în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Monica Tatoiu

În cadrul aceluiași context, femeia a menționat că are destul de multe restricții din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Aceasta a declarat că există o probabilitate destul de mare să ajungă într-in scaun cu rotile, însă nu se plânge, iar mărturisirile au fost făcute cu lejeritate.

„Merg mai bine, dar nu pot să car. Nu pot să urc și să cobor scările. De exemplu, singurul sport pe care îl mai pot face sunt scufundările. La scufundări ai chestia aia în spate și dacă trebuie să calc pe o chestie plutitoare, dar să mă urc pe o barcă, nu pot. Pentru toată viața… Și va fi tot mai rău.
Am psoriazis artritic, care atacă încheieturile. De exemplu, sunt zile când nu pot să port verighetă pentru că toată încheietura se umflă. O să ajung probabil în scaun cu rotile. Am un prieten grec care are 80 și ceva de ani și face niște injecții. Mi-e frică să fac injecții, riscul este să îmi facă praf ficatul. Nu mai schiez, nu mai joc golf, nu mai dansez…”, a mai povestit aceasta.

