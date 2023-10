Motivul pentru care Anca Serea și-a amânat operația pe ultima sută de metri. Ce boală are vedeta: „Sunt sub supravegherea lui Dumnezeu”

pe ultima sută de metri din nou, din cauza anemiei cu care se confruntă încă de la vârsta de 18 ani. Recent, a ajuns la spital din cauza unei hemoglobine extrem de scăzute, de 4.

Anca Serea și-a amânat operația pe ultima sută de metri

Cu câteva zile în urmă, Anca Serea a distribuit o imagine dintr-un spital, evidențiind starea sa de sănătate delicată. După o serie de investigații, cadrele medicale au confirmat diagnosticul de apendicită și au susținut necesitatea unei intervenții chirurgicale urgente. Cu toate acestea, Anca Serea a ales să amâne operația, în concordanță cu recomandările specialiștilor.

Totuși, vedeta a ales să amâne operația pentru moment și are în plan să efectueze analize suplimentare înainte de a stabili o dată pentru procedură, cel mai probabil în săptămâna viitoare.

„Nu, încă nu. Medicul spune că săptămâna viitoare. Mai trebuie să facem o serie de analize care se fac din cauza anesteziei și după aceea o să alegem o zi. Mă doare un pic, dar sunt ok supraviețuiesc. Nu, nu am emoții. Sunt niște oameni calificați, sunt sub supravegherea lui Dumnezeu și nu am de ce să am emoții, e o operație banală”, a spus Anca Serea, la Antena Stars, potrivit .

Vedeta a trecut cu vederea primele simptome

de a fi trecut cu vederea primele simptome, subestimând seriozitatea situației. Totuși, ea a subliniat cât de vitală este consultarea medicală imediată în fața oricărui disconfort, indiferent de natura acestuia.

„Sunt ok, nu am nicio stare. Eu nu sunt un exemplu bun în sensul acesta categoric, dar cel mai bine să mergeți la medic când aveți primele dureri, indiferent ce înseamnă asta, pentru că poate ne gândim să luăm după ureche sau la sfatul unei farmaciste sau mai rău de pe Internet, dar eu sunt norocoasă pentru că am găsit o echipă de medici care m-au supravegheat”, a mai spus Anca Serea.