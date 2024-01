Motivul pentru care CRBL a decis să renunțe la Spania și s-a întors în România: „Nu am cum să renunț la țara mea”

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, se numără printre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară.

În vârstă de 45 de ani, cântărețul a locuit în Spania timp de câțiva ani alături de familia lui, însă de curând a dezvăluit motivul pentru care în România.

CRBL, dezvăluiri neașteptate

Fostul membru al trupei Simplu a părăsit pentru o perioadă România, încercând să exploreze alte oportunități într-o altă țară, mai exact Spania. Cu toate acestea, artistul s-a întors în București, iar acum a spus și care a fost motivul din spatele acestei decizii.

„Nu am cum să renunț la țara mea, în ruptul capului. Pot să călătoresc în tot felul de colțuri ale lumii și să mă așez pentru o perioadă, dar .

Au fost colegi care au lăsat în urmă România, dar nu e cazul meu. Am fost plecat, am văzut cum e, m-am distrat, m-am relaxat, dar nu am cum să renunț la țara mea”, a declarat artistul, notează .

2024, un an cu multe reușite pentru CRBL

Cântărețul pare că s-a dedicat carierei sale și pregătește multe surprize muzicale pentru anul 2024.

„A fost un an bun, un an ok, un an frumos. 2024 o să fie mult mai bun, pentru că am pregătit eu multă muzică, am rămas puțin în urmă. Am tot călătorit de colo, colo și anul acesta am rămas în urmă.

Și anul acesta este doar muzică, , și câteva surprize interesante. Am așa un entuziasm de la 1 ianuarie, pentru că 2024 a început lunea. Și, cum de luni mă apuc de orice, chiar de luni m-am apucat. Și de partea sportivă și de partea muzicală creativă. O să fie un an extraordinar”, a mai spus CRBL pentru sursa menționată.