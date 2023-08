Motivul pentru care CRBL s-a întors din Spania: „Pot să fac ce business-uri vrei tu”

, în vârstă de 45 de ani, a părăsit pentru o perioadă România, încercând să exploreze alte oportunități într-o altă țară. Cu toate acestea, după câteva luni, artistul s-a întors în București. În timpul absenței sale, CRBL s-a reinventat complet, găsindu-și propria voce într-un gen muzical nou și inedit.

De ce s-a întors CRBL din Spania

pentru muzica rock, adăugând accente rock în creațiile sale. Prima dată când și-a expus talentul a fost pe propriul său canal de YouTube. Într-un episod al podcastului lui Radu Țibulcă, CRBL a mărturisit că a început să simtă o nostalgie puternică pentru România și, ca urmare, a decis să se întoarcă acasă după doar câteva luni petrecute în Spania.

„M-am întors pentru că mi-e dor de public, de scenă, de muzică. De asta m-am întors! În Spania pot să fac ce business-uri vrei tu. Am înțeles cum funcționează statul spaniol din punctul de vedere al business-ului, al muncii, al oamenilor. Sunt mult prea lenți pentru viteza mea. Eu vreau să fac multe lucruri deodată, dacă se poate. Așa sunt învățat, sunt supraviețuitor. Acolo nu ai cu cine să faci.

(…) Mi-am și dat curajul să o iau de la zero. Am luat un canal de Youtube de la zero, am stil muzical total diferit, mă duc cu totul într-o altă direcție, încă o dată. Îmi place să cred că povestea e mai importantă decât finalul. Asta mă ține pe mine creativ, ancorat, aici”, a declarat CRBL, potrivit .

Ce parere are artistul despre Spania

CRBL a dezvăluit motivele din spatele tentativei sale de a părăsi țara natală: „Înainte de pandemie am zis că am uitat să mă bucur de mine. Eu când mă mai bucur de mine? E foarte obositor când ieși din casă, de fiecare dată să pui zâmbetul pe față și să trebuiască să fii ăla pe care oamenii îl vor. Începe să fie din ce în ce mai greu, pentru că oamenii nu știu că poate azi mă doare burta, nu mă simt bine, mi-am luat o țeapă financiară, nu se simte mama bine. Sunt chestiuni umane. Oamenii vor mereu să fim la cheremul lor, iar asta, pentru mine e o mare oboseală, o povară.

(…) Mie-mi place să mă dau cu skateboardul, cu BMX-ul, le am acasă. N-am unde să merg să o fac. Dacă merg într-un parc sunt puștii care ‘hahaha!’, fac poze. Nu pot face asta. Aveam o doză de saturație care a coincis cu saturația Elenei despre sistemul din România – sanitar, de educație, financiar. Tot. Elena e șefa. Se ocupă de toată partea administrativă, sub orice formă. Eu habar n-am de treaba asta.

(…) Când coincidem pe ceva fără să vorbim, e clar că luăm decizia aia. Am zis să mergem în Spania. Eu simțeam că acolo îmi voi găsi drumul, ea avea nevoie să se încarce din nou.

(…) Acolo, în prima parte, am renăscut. Am resimțit o libertate pe care o aveam înainte de Simplu. Era ceva fascinant. Nu mă știa nimeni, în Castellon. Puteam să mă plimb cu longboardul, să beau o bere, să mă așez pe jos, să stau noaptea pe străzi. Erau lucruri simple, care-mi aduceau o bucurie enormă. Am stat într-o vacanță prelungită. Nu m-am dus să muncesc. Am fost întrebat din ce câștig bani. Am zis că nu trebuie să câștig bani, ci să trăiesc. Să mă plimb pe faleză.

(…) Când m-am întors mi s-a zis că nu mi-a mers acolo, că tot la noi e mai bine. N-are legătură! Majoritatea cazurilor sunt așa. Dar la mine nu a fost așa! Niciodată nu mi-am pus problema că o să mă părăsească cerebelul și nu o să fiu în stare să produc bani. Mereu mă adaptez. Și povestea asta cu crypto a coincis cu Spania. A plecat de la treaba asta cu kendama, o jucărie pe care am adus-o în România. Am fost ambasador. A apărut brusc și s-a dispărut brusc, în doi ani”, a declarat CRBL.