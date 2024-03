Motivul pentru care fiica lui Adrian Minune își cumpără haine de la second-hand. Ce spune Karmen Simionescu despre asta: „La noi nu le găsești...”

Karmen Simionescu, , a dezvăluit recent motivul pentru care preferă să cumpere și haine de la second-hand, nu doar de la brand-uri renumite. Nu a dus niciodată lipsă de bani, însă nici nu se ferește să spună că uneori își mai cumpără haine la mâna a doua.

Karmen Simionescu, despre hainele second-hand

Fiica lui Adrian Minune că niciodată nu se ferește să își cumpere haine care au mai fost purtate de alte persoane. Ea spune că în astfel de magazine poți să găsești adevărate comori, pentru că, uneori, sunt expuse și haine unicate și piese de brand.

De-a lungul timpului, Karmen Simionescu s-a făcut remarcată publicului prin intermediul aparițiilor sale pe scenele din țară. De atunci, ea a devenit mult mai grijulie cu imaginea ei, în special pentru că stilul ei vestimentar este tare apreciat de tinerii din ziua de azi.

„Nu cumpăr doar haine de brand. Cumpăr absolut orice. Am fost în Barcelona și am găsit un second hand din care cumpărai haine la kilogram. Am găsit niște piese pe care la noi nu le găsești, corsete super accesorizate, geci de piele accesorizate cu pene, cu ținte, compleuri ciudate. Într-adevăr, era second-hand, dar le cumpărai la kilogram și mi s-a părut foarte interesant”, a mărturisit Karmen Simionescu, pentru .

Fiica lui Adrian Minune spune că lucrurile ieftine nu sunt și proaste

Chiar dacă nu a avut niciodată probleme cu banii, Karmen Simionescu spune că hainele ieftine nu sunt și proaste. Ea mărturisește că oferă o atenție mai mare pantofilor, deoarece confortul picioarelor este important.

„Referitor la bani, nu consider că un lucru ieftin este prost, niciodată. Într-adevăr când dai mai mulți bani pe un lucru, este clar că acel lucru va ține mai mult timp. În general țin cont la încălțări pentru confortul picioarelor, pentru că sunt o persoană care tot timpul alerg, am un ritm alert. Nu aș da niciodată bani mulți pe pijamale, îmi place să port pijamale cât mai confortabile și am început să port de când o am pe Sofi pentru că dorm cu ea”, a mai spus fiica lui Adrian Minune.