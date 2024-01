Ce spune Karmen Simionescu despre cea mai grea perioadă din viața ei. Artista a suferit un șoc imens

În vârstă de 26 de ani, Karmen Simionescu se numără printre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară.

a dezvăluit că a fost un moment greu în viața familiei sale, atunci când mama sa, Cati, a aflat că este grav bolnavă.

Șocul trăit de Karmen când a aflat că mama ei este bolnavă

Cu toate în , Karmen Simionescu a povestit că de-a lungul anilor au avut parte și de probleme serioase, mai exact atunci când cea care i-a dat viață s-a îmbolnăvit grav.

În urmă cu ceva timp Cati Simionescu a fost la doctor, acolo unde a descoperit că are o boală la vasele de sânge. Lucrurile s-au îmbunătățit în timp, deoarece familia a decis să o ducă în Turcia pentru a o opera.

Potrivit artistei, această perioadă fost cea mai grea din viața ei, tocmai pentru că nu știa dacă mama sa va supraviețui sau nu.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost când mama s-a îmbolnăvit. A făcut accident vascular cerebral cu semipareză la față. Dar, tot răul a fost spre bine pentru că am descoperit o altă problemă pe care o avea la cap.

Anevrismul este o deviere de drum a vaselor de sânge din cap. Ele pot exploda, se invadează creierul cu sânge și mori. Am mers la noi la doctori, peste tot, și ne-au zis că trebuie să așteptăm”, a declarat Karmen Simionescu, notează .

„I-au dat pastile să o sedeze, să stea calmă, ca nu cumva să i se ridice tensiunea arterială și să plesnească. Am mers în Turcia cu ea, perioada aia a fost cea mai grea. Eu eram la hotel, și ea era după operație, la reanimare. Operație pe creier, practic”, a mai spus vedeta.

Karmen și Bogdan au fost prieteni înainte să devină soț și soție

Karmen Simionescu este apreciată pentru vocea inconfundabilă, dar și pentru sinceritatea de care dă dovadă. Împreună cu Bogdan Căplescu formează un cuplu din anul 2018 și pe nume Sofia.

Se pare că între cei doi nu a fost dragoste la prima vedere, deoarece au fost prieteni înainte să devină soț și soție. Aceștia s-au cunoscut în cadrul mai multor ieșiri cu un grup de prieteni, iar mai apoi lucrurile s-au îndreptat către formarea unei relații.

Au făcut cununia civilă în anul 2019, însă cea religioasă și petrecerea se lasă așteptate.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Noi ne-am cunoscut prin prieteni. Ne știam, eram OK fiecare cu prezența celuilalt. La un moment dat, după mai multe ieșiri în grupul de prieteni, am fost în club, acolo m-a bătut pe umăr și mi-a zis: „O să fii nevasta mea și o să avem un copil. Eu, în mintea mea, am zis: „Hai, măi! Bine….” La câteva luni, ne-am cuplat și a venit și Sofia”, a spus Karmen Simionescu, potrivit .