Motivul pentru care fiica lui Cabral și a Andreei Ibacka a plecat de acasă la nici 5 ani: „Am mai plâns puțin pe furiș”

Au fost momente emoționante pentru Cabral și Andreea Ibacka. La nici 5 ani, fiica lor, Namiko, a plecat în prima sa excursie cu colegii. Părinții au înscris-o încă din februarie, dar aceste luni de pregătire fizică și psihică tot nu i-au ajutat să-și țină în frâu emoțiile. Așa că s-a lăsat cu lacrimi.

Cum a fost plecarea în prima excursie pentru fiica lui Cabral și a Andreei Ibacka

„Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoții. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea: ”Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o sa vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor”.

M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului”,

Când trenul s-a pus în mișcare, emoțiile au devenit de necontrolat și s-a lăsat cu plânsete de dor.

„Am făcut 3 poze de atmosferă și am coborât. Peronul plin de părinți, toți pregătiți să fluturăm batistele la plecare.

De fapt, nu chiar toți, una dintre mămici a uitat chiar să coboare la timp și a oprit trenul pentru a sări din mers (nu e un fel de a spune, vezi și în video). 🙂

Șiii… au plecat. Și eu am mai plâns puțin. Întâi pe furiș, apoi la vedere, că și restul mămicilor sunt la fel de emotive.

Hai cu Doamne ajută!”, a mai scris Andreea Ibacka.