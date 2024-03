Motivul pentru care Mihai Coadă, celebrul Nelu Curcă din „La bloc”, s-a retras la mănăstire: „Am căzut într-un păcat greu”

În vârstă de 71 de ani, Mihai Coadă, cunoscut publicului ca Nelu Curcă din ”, s-a retras cu mulți ani în urmă din lumina reflectoarelor. După ce a hotărât să renunțe la celebritate și la actorie, aceasta a urmat calea Domnului.

De ce Mihai Coadă s-a retras la mănăstire

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mihai Coadă a făcut câteva dezvăluiri neașteptate. Potrivit fostului actor, decizia de a se călugări a venit după ce și-a înșelat soția. Acesta susține că doar prin spovedanie a reușit să se vindece de această vinovăție.

„Am căzut într-un păcat greu, adulterul. Eu am greşit şi poate că i-am nenorocit viaţa. De multe ori cazi, dar prin spovedanie reuşeşti să treci peste ele. Am stat singur trei ani, nu ştiam ce să fac. Voiam să mă călugăresc, îmi venea să-mi las meseria, nu mai puteam s-o practic. Veneam de la filmări noaptea târziu şi nu mai puteam să mă rog. Ca actor, ocupi spaţiu din tine cu vieţile altor personaje.

Uite, eu acum nu mai pot să scap de Nelu Curcă. Se întreabă lumea ce m-a făcut să mă retrag, că eram celebru, eram la Pro Tv, aveam bani. Ce m-a făcut să las totul şi să aleg viaţa duhovnicească? Conştiinţa m-a făcut. Dacă adorme conştiinţa, eşti un mort viu, Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toţi, dar vrea să facă şi omul un pas. Omul să facă un pas şi El face o mie”, a declarat Mihai Coadă, notează .