Motivul pentru care Monica Tatoiu refuză să mai apară la TV: „Nu am fost niciodată plătită pentru participarea mea la niciuna dintre emisiunile la care am luat parte”

Monica Tatoiu refuză să mai apară la TV. Femeia de afaceri a fost deranjată că a fost luată peste picior, după ce a încercat să dezbată cu argumente solide diverse subiecte de actualitate în diferite emisiuni.

„Mi-ajunge”, a răbufnit Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu refuză să mai apară la emisiuni

Monica Tatoiu a apărut în calitate de invitat în diverse emisiuni de televiziune, la România TV, la Antena 3, la Antena Stars și altele. De acum înainte, timp de șase luni, ea a decis și să nu mai apară pe micul ecran.

„Voi scrie doar pe blogul meu personal, dacă voi avea ceva de spus. Și voi avea grijă să nu permit oricui să-și dea cu părerea pe marginea ideilor mele”, a explicat femeia de afaceri.

„Nu am fost niciodată plătită pentru participarea mea la niciuna dintre emisiunile la care am luat parte. Mai mult, mi-am plătit singură și taxiul. Așa că nimeni nu poate să spună nu știu ce despre mine pe chestiunea asta.

Toată viața mea mi-am dorit – și am și reușit – să fiu o femeie liberă, cu propriile idei! Nimic mai mult! Nici pomeneală că sunt atrasă de politică. Pe scurt, nu sunt om politic. Nici nu am dorit sau doresc să devin așa ceva!”, a mai declarat Monica Tatoiu, potrivit .

Monica Tatoiu se concentrează pe un alt proiect

Ținând cont că timp de șase luni nu mai merge la emisiuni, Monica Tatoiu are timp să se concentreze asupra unui nou proiect. „Am decis că e vremea să mă apuc de ceva nou! Voi încerca să fac o analiză a Școlilor doctorale din România. Mediul nostru academic a decăzut în ultima perioadă într-atât încât trebuie să facem cât mai urgent ceva.

Nu se mai poate cu atâtea acuzații de plagiat la adresa unuia sau a altuia și nimeni să nu întreprindă nicio măsură! Atât timp cât nu o să mă calce vreo mașină pe trecerea de pietoni, voi face publice rezultatele la care voi ajunge pe această temă”.

Totodată, Monica Tatoiu se concentrează și la vacanța sale. Multe luni de zile, pe an, e plecată din România alături de soțul ei. În toamna lui 2022 a mers în America. Monica Tatoiu în America. Femeia de afaceri a întâmpinat o problemă în aeroport, atunci când s-a trezit fără bagaje.

„Am ajuns la Chicago, joi mă întorc. Am călătorit la bussines, am niște întâlniri de lucru. Aici e jale. Mi s-au pierdut bagajele, am doar o pereche de chiloți și de pantaloni șifonați.

Nu ai unde să te duci să le recuperezi. Mi s-a dat un număr de la compania aeriană unde nu răspunde nimeni. L-am trezit pe bărbatu-miu, a sunat la un număr special din Indonezia. Aici nu au oameni angajați. Trebuie să merg să-mi cumpăr chiloți. Și să văd ce haine îmi iau. Eu de obicei umblu foarte lejer îmbrăcată, dar acum îmi luasem haine pentru întâlniri cu domni senatori.

Diseară le am în program. Soțul e negru, mi-a dat să schimb niște pompe care erau în geamantan și am rămas și fără ele”, a declarat Monica Tatoiu.