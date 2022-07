Motivul pentru care Natasha Basset i-a dat papucii lui Elon Musk: „A fost întotdeauna visul ei și este prima dragoste adevărată”

Natasha Bassett s-a născut în Sydney, New South Wales. Ea a mers la prima sa audiție la 14 ani, a obținut rolul principal în producția „Romeo și Julieta” pentru Teatrul Australian pentru Tineri și nu s-a uitat niciodată înapoi, mergând să studieze, să scrie și să interpreteze la Institutul Național de Artă Dramatică din Sidney. Acest lucru a condus-o pe Natasha să joace sub conducerea artistică a lui Cate Blanchett în producția teatrală „Bookends”.

Ex-partenera lui Musk își construiește o carieră de succes

Natasha a obținut rolul principal în filmul MTV, Dungoona (2009) și a apărut în mai multe seriale de televiziune australiene Rake (2010), Wild Boys (2011), Cops LAC (2010), în timp ce urma cursurile. După absolvirea liceului, ea a apărut în filmul lui P.J. Hogan, Mental (2012), alături de Toni Collette și Liev Schreiber, și a călătorit la Paris pentru a juca rolul principal în filmul, The Last Goodbye (2013).

La 19 ani, a primit o bursă de scenariu de la ArtStart Screenwriters Program, unde a scris și regizat propriul ei scurtmetraj, Kite (2013). Aclamatul scurtmetraj a fost prezentat la Festivalul Internațional de Film Rhode Island, Festivalul Internațional de Film Balinale și Festivalul Internațional de Film Big Bear Lake.

Natasha s-a mutat în New York, a studiat la Atlantic Acting School, iar apoi a plecat în Los Angeles pentru serialul NBC, Camp (2013). La scurt timp după aterizare, ea și-a rezervat locul în sitcom-ului No Place Like Home și a jucat în rolul vedetei din epoca anilor 50, Gloria DeLamour, în cadrul peliculei Hail Caesar, alături de George Clooney, Scarlett Johansson și Channing Tatum.

, jucând în thrillere, House by The Lake, The Pale Door, Desolate, Spinning Man, alături de Guy Pearce, Pierce Brosnan și Minnie Driver și drama indie Katie Says Goodbye cu Mary Steenburgen.

Natasha lucrează la obținerea diplomei în fizică prin programul online de la Harvard. Ea vorbește fluent franceza și a primit premiul Gold Duke of Edinburgh pentru călătoriile ei de supraviețuire și serviciul comunitar în toată Australia.