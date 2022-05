Motivul pentru care Reghe a ales să divorțeze de Anamaria Prodan: „Niciodată nu m-am gândit că ea mă înșală”

Antrenorul de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, a făcut declarații cu privire la motivul pentru care a ales să divorțeze de Anamaria Prodan, în cadrul emisiunii de la Kanal D, „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Reghe susține că episodul cu Dan Alexa l-a făcut să divorțeze

În timpul emisiunii lui Denise Rifai, a primit mai multe întrebări. Ca răspuns la întrebarea „ați mai fi divorțat dacă nu exista episodul cu Alexa?’, că: „Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ce făcea Anamaria. Întotdeauna merg pe premisa ca am încredere în omul de lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are încredere. Apar discuții mai ales atunci când ești persoană publică. Momentul când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu Anamaria, eu fiind atunci în Dubai cu ambii băieți”.

„Nu am putut să-i spun lui Bebe. Bineînțeles, Bebe vedea tot ce se întâmplă, pentru că aveam toate canalele românești în living. Și am luat eu acea decizie, am încercat să trec peste acest moment, dar nu am putut. Îmi pare rău că i-am dat ei anumite speranțe, dar cred că cel mai bine era să pun eu capăt atunci”, a mai precizat el,

„Niciodată nu m-am gândit că Anamaria Prodan mă înșală”

În cadrul emisiunii, Laurențiu Reghecampf a primit întrebarea „cine a înșelat primul?’, iar acesta a răspuns că: „E greu de spus. Așa cum am spus mai devreme, niciodată nu m-am gândit că Anamaria Prodan mă înșală. Și nici acum nu pot să spun 100% că m-a înșelat, pentru că eu nu am prins-o.