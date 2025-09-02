B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei

Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 11:07
Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
Actrița Tily Niculae. Sursa foto: Captură video - Pacientul 2.0 / YouTube

Tily Niculae a vorbit despre divorțul de Dragoș Popescu, la aproape 15 ani de căsnicie. Actrița nu a vrut să dezvăluie motivul.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Motivul separării, secret

Ce s-a întâmplat

La sfârșitul lunii august, Tily Niculae a anunțat pe Instagram că a divorțat de Dragoș Popescu.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”, a scris ea.

Motivul separării, secret

Tily Niculae nu vrea să dezvăluie motivul separării de fostul soț, însă spune că nu este vorba despre infidelitate.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei. N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați. Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii. Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a spus ea, la podcastul lui Cătălin Măruță, conform Click.

