Dan Alexa a explicat cum și-a schimbat mentalitatea după greutățile prin care a trecut în ultima vreme. Acesta și-a dat seama că soția sa, Andrada, îl înșală, când s-a întors de la filmările pentru „Asia Express” și a divorțat de ea. Cei doi erau căsătoriți de șase ani și au împreună un băiețel.

Cuprins

Ce a spus Dan Alexa despre schimbările prin care a trecut

Ce a spus Dan Alexa despre divorțul de Andrada

Ce a spus Dan Alexa despre schimbările prin care a trecut

„După Asia Express am început să înțeleg foarte bine anumite lucruri. Nu mă mai acuz, nu îmi mai fac mustrări de conștiință, dacă fac niște greșeli. Făceam asta în trecut, tot timpul când făceam greșeli”, a afirmat Dan Alexa, pentru .

Întrebat ce îl supără cel mai tare la el, Dan Alexa a răspuns: „Că în multe momente am fost idiot. Mi-am ascultat tot timpul inima și nu creierul. Asta a fost, tot timpul, la mine, o problemă foarte mare. Acum s-au mai schimbat lucrurile. Dar nu are nicio legătură cu partenerii, sau… Așa, în general. Cred că este important să faci ceea ce îți dorești, ce te face fericit, pentru că, dacă tu ești bine, toată lumea este bine în jurul tău”.

Ce a spus Dan Alexa despre divorțul de Andrada

Amintim că Dan Alexa a decis de Andrada, după ce pe aceasta ieșind din casa lui Alex Bodi, fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

„Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-a deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă. (…) Când m-am prins? Când m-am întors din Asia. (filmările pentru emisiunea Asia Express – n.r.). Bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine. Nu e confortabil, dar asta e viața”, Dan Alexa.

El și Andrada : „Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”.