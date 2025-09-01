B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”

Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 23:34
Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
Antrenorul Dan Alexa. Sursa foto: Captură video - UN PODCAST / YouTube

Dan Alexa a explicat cum și-a schimbat mentalitatea după greutățile prin care a trecut în ultima vreme. Acesta și-a dat seama că soția sa, Andrada, îl înșală, când s-a întors de la filmările pentru „Asia Express” și a divorțat de ea. Cei doi erau căsătoriți de șase ani și au împreună un băiețel.

Cuprins

  • Ce a spus Dan Alexa despre schimbările prin care a trecut
  • Ce a spus Dan Alexa despre divorțul de Andrada

Ce a spus Dan Alexa despre schimbările prin care a trecut

„După Asia Express am început să înțeleg foarte bine anumite lucruri. Nu mă mai acuz, nu îmi mai fac mustrări de conștiință, dacă fac niște greșeli. Făceam asta în trecut, tot timpul când făceam greșeli”, a afirmat Dan Alexa, pentru SpyNews.

Întrebat ce îl supără cel mai tare la el, Dan Alexa a răspuns: „Că în multe momente am fost idiot. Mi-am ascultat tot timpul inima și nu creierul. Asta a fost, tot timpul, la mine, o problemă foarte mare. Acum s-au mai schimbat lucrurile. Dar nu are nicio legătură cu partenerii, sau… Așa, în general. Cred că este important să faci ceea ce îți dorești, ce te face fericit, pentru că, dacă tu ești bine, toată lumea este bine în jurul tău”.

Ce a spus Dan Alexa despre divorțul de Andrada

Amintim că Dan Alexa a decis să divorțeze de Andrada, după ce a prins-o pe aceasta ieșind din casa lui Alex Bodi, fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

„Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-a deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă. (…) Când m-am prins? Când m-am întors din Asia. (filmările pentru emisiunea Asia Express – n.r.). Bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine. Nu e confortabil, dar asta e viața”, a povestit Dan Alexa.

El și Andrada au divorțat la notar: „Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
Sport
Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea
Sport
Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea
FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
Sport
FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
Sport
Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel. Trofeul câștigat la Cleveland a dispărut. Ce mesaj a transmis jucătoarea
Sport
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel. Trofeul câștigat la Cleveland a dispărut. Ce mesaj a transmis jucătoarea
Mourinho a făcut avere din compensațiile pentru concediere. Suma uriașă pe care a strâns-o tehnicianul portughez
Sport
Mourinho a făcut avere din compensațiile pentru concediere. Suma uriașă pe care a strâns-o tehnicianul portughez
Fotbal în Europa League. FCSB și-a aflat adversarele din faza principală
Sport
Fotbal în Europa League. FCSB și-a aflat adversarele din faza principală
Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer
Sport
Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer
Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce
Sport
Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce
Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
Sport
Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
Ultima oră
23:59 - CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
23:56 - Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
23:54 - Care sunt băuturile ce pot duce la căderea părului. Atenționările specialiștilor
23:24 - Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
23:19 - Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
23:04 - Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă
22:49 - Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
22:43 - Alexandru Muraru cere măsuri mai aspre după atacul de la Cluj asupra unui livrator. Ce a declarat acesta
22:29 - Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
22:14 - Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament