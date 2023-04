Nadine, decizie radicală / Artista se mută în Spania alături de familie: „Am dat cu banul”

De ceva timp, Nadine s-a mutat în Franța alături de soțul și fiul ei.

Cu toate că meleagurile franceze i-au intrat la suflet, vedeta vrea să se mute din nou într-o altă țară. De data aceasta, a ales Spania, pe care Nadine și familia sa o vor explora în vara aceasta.

Nadine se mută cu familia în Spania

Vedeta a recunoscut că își dorește să exploreze cât mai multe culturi. Tocmai de aceea, Nadine spune că niciodată într-o țară mai mult de câțiva ani.

Spania este următoarea destinație care îi va servi drept casă vedetei și familiei acesteia pentru următorii ani, potrivit .

„Am avut de ales între Spania și Franța”

„Prima dată când am plecat în America am dat cu banul, dacă să plec în Anglia sau în America și mi-a ieșit Anglia. Am stat stat un an, am mai dat cu banul o dată și m-am dus în America. Acum am dat iar cu banul. Am avut de ales între Spania și Franța. Franța a câștigat pentru că aici.

Am zis să mergem pe linie de familie. Facem doi ani în luna august de când suntem aici. Nu vrem să rămânem aici, nu cred că am vrea să rămânem nicăieri. Am făcut un pact în familie și am vrea să explorăm cât mai multe culturi pentru că business-urile ne permit să fim la distanță. În vara aceasta mergem să explorăm Spania”, a declarat Nadine.