Nadine, mărturisire sinceră despre experiența dependenței de alcool: „În fiecare zi credeam că e sfârșitul”

Nadine, în vârstă de 44 de ani, este cunoscută ca fiind o prezență exotică pe micile ecrane. De-a lungul carierei sale a fost prezentatoare, dar și cântăreață, ceea ce i-a adus tot mai mulți fani.

Puțini, însă, și-au imaginat că Nadine s-a luptat cu dependența de alcool, perioadă care o bântuie în fiecare zi. La începutul anului, Nadine a împărtășit experiența prin care a trecut cât timp a fost victima alcoolului.

În urmă cu mai mulți ani, Nadine a luat decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor pentru a își construi o viață liniștită, alături de soțul ei și fiul ei, Noah. Fosta vedetă TV are parte de familia la care a visat întotdeauna, însă trecutul eu este presărat cu drame care continuă să o macine și astăzi.

Nadine a postat la începutul anului o mărturisire extrem de sinceră despre perioada în care devenise dependentă de alcool. Fosta prezentatoare a vorbit și care este marea ei teamă.

Nadine duce în prezent o viață de familie liniștită, alături de soțul ei și băiatul lor, Noah. Vedeta a povestit în cadrul unei postări recente despre cea mai sumbră perioadă a vieții sale, când devenise dependentă de alcool.

„Mi-e frică de droguri și de alcool. De fapt, mi-e frică de orice mă îndepărtează de rațiune. Mi-e frică de acea realitate care m-ar putea determina să consum droguri sau să vreau să nu mai știu de mine. Oamenii sunt fragili în fața unor anumite dureri și atunci vor să și piardă mințile. S-a întâmplat multora și deseori mă întreb dacă sunt, totuși, atât de puternică încât să fiu o excepție. Mulți ani nu am fost și in fiecare zi credeam că e sfârșitul. Din puținul pe care l-am priceput din viață am înțeles că nimeni nu este imun la nimic. Și nu, această frică nu atrage nenorocirea, ba dimpotrivă, mă ține mereu vigilentă și educată în ceea ce mă privește așa încât să stau cu ochii pe comportamentele, gândurile și emoțiile mele. Mă rog ca fiecare om să fie puternic în fața durerii, să se îndoaie, dar să nu se rupă. Mă rog ca fiecare om să aibă claritate în mijlocul furtunii pentru că, cumva, într-un mod misterios, există viață după orice nenorocire.” a scris Nadine pe Facebook, portivit

Nadine este o mămică foarte grijulie și își dedică tot timpul și energia fiului ei. Vedeta își ia toate măsurile de siguranță pentru ca micuțul să nu pățească ceva. Nadine a declarat că nici măcar în tabără nu-l lasă pe fiul ei să plece, decât dacă îl poate însoți. Ea a explicat că societatea a devenit un loc mult prea nesigur pentru cei mici, iar autoritățile evită mai mereu responsabilitatea în cazul unui accident.

„Dacă pleacă într-o excursie, am nevoie de ITP-ul mașinii cu care pleacă, de controlul psihologic al șoferului și așa mai departe. Sunt . Dacă aveam 2-3 copii, poate pe unul îl lăsam să plece în excursie fără ITP și într-o tabără în care poate or să aibă grijă de el sau nu. Dar, din păcate pentru el, nu. I-am spus așa: Te las în tabără, dacă mă lasă și pe mine în tabără cu tine! Și cum nimeni nu mă lasă în tabără cu tine, nu te duci în tabără. Norocul meu este că nici el nu vrea.

Trăim într-o societate pe care nu o simt ca partener în creșterea copilului meu. Știu că eu îmi fac treaba, plătesc dările, dar din partea cealaltă ce se întâmplă? «Ne scuzați, nu ne-am dat seama, s-a întâmplat accident și asta e!». Nu am curaj să te expun!’, a declarat Nadine.