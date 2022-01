Nadine, despre calvarul prin care a trecut în orfelinat: „Dacă nu vedeam sânge, nu mă opream”

Nadine nu a avut o copilărie ușoară. Foarte puțini știu că vedeta a crescut într-un centru de plasament. Mama acesteia s-a stins din viață, iar tatăl vedetei nu voia să audă nimic despre existența fiicei.

Nadine, discriminată și chinuită

Nadine a trecut prin mai multe greutăți. Femeia a crescut în condiții modeste și era discriminată pentru faptul că locuia în casa de copii. La un moment dat, aceasta nu a mai putut să facă fața presiunii. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Îmi amintesc că aveam 6 ani și atunci am intrat la orfelinat și am stat acolo câțiva ani. M-am simțit abandonată și am simțit un gol imens care nu se va umple. Simțeam că e o chestiune de timp, asta îmi dădea un confort în toată mizeria aia. Ne băteam foarte mult, pe săpun, pe lenjerii, pe mâncare. Am devenit o bătăușă, am prins gustul, dar ăsta e nivelul la care ajungi acolo. Dacă nu vedeam sânge, nu mă opream. La școală eram izolați pentru că eram ăia de la casa de copii: aveam râie, păduchi, miroseam urât’, a mărturisit Nadine, în cadrul unui interviu pentru Cătălin Măruță.

Nadin, în singurătate și durere

Nadine are amintiri dureroase legate de perioada în care a trăit în orfelinat. Femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit câteva momente teribile prin care a trecut. Vedeta a depus mult efort ca să iasă din acest cerc vicios.

„Tatăl meu era african şi mama româncă. Pe vremea lui Ceauşescu nu se puteau căsători, era un fel de concubinaj al comunismului. El a plecat în ţara lui, iar ea a rămas cu noi, doi copii negri şi fratele meu alb. Mama a murit tot din cauza sistemului, la un chiuretaj. Bunica a luat decizia de a ne duce la casa de copii. Pe fiecare ne-a dus în altă casă de copii din cauza vârstei. Cel mai traumatizant a fost în prima zi, când mi-au luat hainele de pe mine şi mi-au dat hainele căminului. Am simţit o cumplită umilinţă, furie, nesiguranţă”, a dezvăluit Nadine.

Nadine a reușit să-și refacă viața. Femeia a dat BAC-ul și a urmat o facultate de vis în SUA. În prezent, aceasta este fericită alături de Dragoș Apostolescu. Cei doi cresc un fiu, Noah.

Momente cumplite la „Masked Singer”

Nadine a fost una dintre cele mai îndrăgite și misterioase concurente de la Masked Singer România. Celebrul Fluture a cucerit sufletele spectatorilor. Interpreta a trecut prin momente cumplite, suferind din cauza fobiilor vechi.

Nadine a vorbit deschis, pentru prima dată, despre dificultățile cu care s-a întâlnit pe parcursul showului. Vedeta a recunoscut că a avut un atac de panică în prima zi de filmări. Concurenta voia să renunțe la contract și era dispusă să plătească și clauzele financiare, însă, vedeta nu a cedat și a continuat să lupte pentru marele premiu.

Mi-a plăcut dimensiunea, întotdeauna când eram copil eu eram foarte mică, foarte slabă și mi-am dorit să am un trup puternic, să am un trup mare. Mi-a plăcut să fiu mare vizual și Fluturele, prin aripile lui, prin dimensiunea capului, mi se părea că sunt mare, mă simțeam mare din toate punctele de vedere și înaltă, acele tocuri înalte”, a precizat vedeta pentru ciao.