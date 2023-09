Neti Sandu a spus care este cel mai regret al vieții sale. Dezvăluirea celebrului astrolog: „Era frumos să am un copil”

Neti Sandu, celebrul și îndrăgitul astrolog de la Pro TV, a dezvăluit al vieții sale. Se pare că vedeta și-ar fi dorit să devină mamă și mărturisește că uneori îi pare rău că lucrurile nu s-au așezat cum trebuie în acest sens.

De ce nu are Neti Sandu copii, chiar dacă și-a dorit să devină mamă

Neti Sandu continuă , dar, ca orice om, are temeri și regrete. De curând, prezentatoarea în vârstă de 64 de ani a făcut o mărturisire neașteptată pentru fanii săi.

„Cel mai mare regret este că poate era frumos să am un copil. Cred, adică nu sunt foarte sigură, dar era frumos. Problema asta a fost, că eu cât am fost tânără, credeam că un copil trebuie crescut într-un anumit fel. Dar după vreo 40 și ceva de ani, am descoperit că altfel se cresc copiii.

Deci de aia nu știu sigur, dacă era bine să am. Era bine să am în partea a doua a vieții, dar eram prea în vârstă, când am aflat eu cum trebuie crescut un copil.

Da, că nu știi. Tu crezi că trebuie să-l crești așa cum ai fost crescut tu. Greșit, pentru că se schimbă moda. Eu am trăit în comunism, nu erau toate cursurile astea motivaționale și de dezvoltare personală care arată cum trebuie crescut un copil și atunci l-aș fi crescut după moda veche și ar fi avut traumele pe care le are generația mea”, a declarat Neti Sandu în cadrul unui interviu, notează .

Ce planuri are Neti Sandu după ce se retrage din televiziune

„O să inventez ceva care mi se potrivește, așa cum am inventat și asta, că nu m-a obligat nimeni. Eu m-am apucat de astrologie după ce am terminat facultatea, pentru că mă plictiseam.

Învățasem atât de bine să învăț și dup-aia zic „eu am rămas fără job, nu mai învăț?!”, iar apoi m-am apucat de astrologie. Când o să ies la pensie, o să inventez ceva”, a mai spus vedeta, potrivit sursei citate.