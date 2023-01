Nicole Cherry, mesaj acid către cei care au criticat-o că a devenit mamă la 23 de ani: „Sunt femeie, nu sunt un copil cu un copil”

Nicole Cherry a primit numeroase critici legate de faptul că a devenit mamă mult prea tânără. În urmă cu doi ani, vestea că artista este însărcinată a luat pe toată lumea prin surprindere. Nimeni nu se aștepta ca frumoasa cântăreață să treacă la următorul nivel cu Florin Popa atât de devreme, însă dorința lor s-a transformat în realitate.

Pe atunci, Nicole Cherry a primit multe laude, dar și foarte mult hate și numeroase comentarii răutăcioase care au afectat-o, iar recent a vorbit despre toate acestea.

Nicole Cherry a primit multe critici referitor la vârsta la care a devenit mamă

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Are parte de numeroase concerte, cântări și lanseză hit după hit, astfel că fanii nu se așteptau să se axeze în același timp și pe viața personală. Frumoasa cântăreață a știut încă de la început cum să îmbine munca cu familia, astfel că le-a plasat pe ambele pe primul loc.

În urmă cu 2 ani, artista anunța că este însărcinată. Mulți hateri considerau că este mult prea mică pentru rolul de mamă, astfel că de aici au izbucnit o serie de reacții răutăcioase. Au deranjat-o foarte tare pe Nicole Cherry, însă a încercat pe cât posibil să nu se lase afectată.

Recent, Nicole Cherry a fost invitată în podcastul „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, unde a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre . De asemenea, a dezvăluit lucruri pe care fanii și marea ei comunitate nu le știau.

Totuși, nu a ezitat și a spus și câteva lucruri despre rolul de mamă. Are acasă o fetiță adorabilă de 1 an și 2 luni, care zilnic îi aduce zâmbetul pe buze. Cu toate astea nu poate uita numeroasele replici răutăcioase fiindcă devine mamă la 23 de ani.

„Am primit hate în social media, întrucât oamenii au considerat că eu sunt un copil la 23 de ani și n-am voie să fiu mamă la această vârstă. Sunt femeie, nu sunt copil cu copil, iar 2022 m-a maturizat enorm. A fost un an în care nu am mai avut voie să fiu copil. Eu cred că o mamă, abia după ce dă naștere și trăiește câteva experiențe cu copilul ei, abia atunci dobândește câteva frici. Eu înainte nu gândeam atâtea lucruri”, a povestit Nicole Cherry, potrivit !.

Nicole Cherry s-a acomodat repede în postura de mamă

Încă de când a rămas însărcinată, Nicole Cherry s-a obișnuit foarte repede cu gândul că o să fie mamă. Nu a citit zi și noapte cărți de parenting, dorindu-și să ia lucrurile așa cum vin. De asemenea, nici nu a ascultat prea multe sfaturi ale celor din jur. Și-a dorit să învețe singură cum să își crească copilul, astfel că azi este mai mândră ca niciodată de deciziile sale. Recunoaște că i-a fost greu, însă a trecut prin cea mai frumoasă perioadă a vieții ei.

„În afară de parte de dezvoltare, nu am citit cum se spală, cum se pune scutec, nimic. Eu mi-am luat copilul și am început să-l spăl. Singură. Nu a venit nimeni. Nu am așteptat-o pe mama să vină. Și ce am făcut, am făcut bine. Copilul meu, la 1 an si 2 luni, merge singur, face multe.(…) Mai sunt anumite momente când m-am dus la medic și mi-am dat seama că ei sunt cei care te bagă în panică. (…) Sunt mai liniștită dacă nu știu anumite lucruri. Eu sunt foarte atentă când stau și vorbesc cu Anastasia. (…) La mine a fost foarte greu. (…)”, a mai adăugat Nicole Cherry.

Nicole Cherry și-a intrat foarte repede și foarte bine în rolul de mamă, însă cu toate astea, artista a dezvăluit, în urmă cu mai mult timp, că . Nu pentru că nu ar vrea neapărat, ci fiindcă consideră că educația necesită foarte mult timp și în același timp multă muncă, astfel că vrea să se axeze doar pen micuța Anastasia, cel puțin pentru moment.

„Anastasia (n.r – fetița vedetei) este bine, crește foarte repede. Extrem de repede aș putea să spun! Ne uimește de fiecare dată, este WOW! Nu îmi mai doresc un copil. Vreau să fac acum tot ce mi-am propus pe plan muzical, să mă ocup foarte mult de cariera mea, de educația Anastasiei și să îi ofer ei tot timpul pe care îl am și de care ea are nevoie. Un copil are nevoie de mult timp, pe lângă faptul că trebuie să te descurci tu ca părinte să îi oferi educația de care are nevoie. Este important să ai timp să gândești fiecare lucru pe care îl faci pentru el. Lucrurile ar deveni mult mai complicate dacă aș mai avea un copil”, a declarat Nicole Cherry.