Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după aproape două decenii de mariaj, a confirmat o sursă pentru BBC. Cei doi, care au împreună două fiice, s-au căsătorit în 2006 și păreau unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. din întreaga lume, mai ales că motivul separării nu este clar.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Nicole Kidman și Keith Urban s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit un an mai târziu, în iunie 2006. Cuplul are două fiice: Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani). Actrița, laureată cu un premiu Oscar, și cântărețul country, câștigător a patru premii Grammy, au format timp de aproape 20 de ani unul dintre cele mai admirate cupluri din industria divertismentului. Cei doi au crescut în Australia și s-au susținut reciproc în carieră, apărând adesea împreună pe covorul roșu.

Când au apărut primele zvonuri că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit

TMZ a fost prima publicație care a relatat că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit, menționând că trăiesc separați încă din vară. Informația a fost confirmată ulterior și de , care citează o sursă apropiată. Potrivit relatărilor, Kidman ar fi dorit să evite ruptura, însă cuplul nu a reușit să depășească dificultățile recente. Deocamdată, motivul despărțirii nu a fost dezvăluit, iar cei doi nu au făcut declarații publice oficiale.

De ce s-au despărțit după o căsnicie cu suișuri și coborâșuri

De-a lungul mariajului, Nicole Kidman și Keith Urban au trecut prin numeroase provocări. La scurt timp după nuntă, Urban s-a internat într-un centru de reabilitare pentru a-și trata dependența de droguri și alcool. Cuplul a recunoscut că aceste încercări , iar în anii ce au urmat și-au construit o familie solidă. Separarea lor, după aproape două decenii, marchează finalul unuia dintre cele mai apreciate povești de dragoste din showbiz.