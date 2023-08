„Nu ai vrut să faci poze cu noi” / Minodora, luată la rost de un fan, după concertul din Eforie Nord. Ce replică genială i-a dat artista

Recent, un concert în Eforie Nord, unde a încântat publicul cu muzica sa. După show, un fan a numit-o „arogantă”, ceea ce a stârnit o reacție aprinsă din partea ei. Bărbatul a comentat online că Minodora a refuzat să facă o poză cu el.

Minodora, schimb de replici cu un fan, după concertul din Eforie Nord

„Ești foarte arogantă! Nu ai vrut să faci poze cu noi. Jos pălăria pentru Vali Vijelie, care a făcut poze cu toată lumea. Rușine, Minodora!” – este mesajul fanului care a deranjat-o pe cântăreață, potrivit .

După ce a luat cunoștință comentariul, pe pagina ei de Facebook, în care a clarificat că nu dorește să fie ofensată și că nu tolerează ca cineva să o caracterizeze drept „arogantă”.

„Răspuns pentru un «fan înfocat» , care a fost în aceasta seară la spectacolul meu de la Eforie Nord și care mi-a scris că sunt arogantă, să îmi fie rușine pt că nu am stat să fac o poză! Respectă ca să fii respectat! Apostrofările și jignirile pe nedrept cu mine nu merg pentru că nu permit! Nu aveți dreptate!!! Și nu vă permit să mă apostrofați cu «să îmi fie rușine!”

Artista a ținut să lămurească situația creată

„După ce am cântat, am stat la masa de lângă scena minute bune și am făcut câteva poze cu cei care au venit la mine și au dorit să facă. După ce am făcut aceste poze, am mai stat din nou câteva minute la masa, cu colegii, deoarece soțul meu s-a dus să salute niște prieteni și mi-a spus să îl aștept. De ce nu ați venit la mine să facem poza? Aaaaa… am plecat eu la un moment dat, grăbită pentru că era deja târziu și trebuia să ajung la altă cântare, am trecut pe lângă masa dvs și m-ați rugat să facem o poză…

Da, știu, perfect adevărat! V-am spus: «de ce nu ați venit în față unde eram pentru poză? Acum mă grăbesc, îmi pare rău, pentru că trebuie să ajung la altă cântare, nu mai pot sta!» Însă, știți cum este treaba? Voiați poza așa la «botul calului», deoarece dvs nu v-ați sinchisit să veniți la mine, deși am stat în fața la scenă și cu cine a dorit poză, am făcut”, a precizat Minodora.