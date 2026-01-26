Nunta lui Donald Trump cu Melania a revenit în atenția publicului odată cu aniversarea a 21 de ani de căsnicie, pe data de 20 ianuarie. Pe internet au apărut imagini rare de la evenimentul fastuos care a avut loc în 2005 și care ar fi costat aproximativ 2,5 milioane de dolari. Ceremonia religioasă s-a desfășurat într-un lăcaș istoric care are capacitatea de a găzdui până la 700 de invitați, urmată de o recepție extravagantă.

Cât a costat rochia de de la nunta celor doi

Melania Trump a purtat la nuntă o rochie creată la comandă de casa de modă Dior, a cărei realizare a necesitat peste 500 de ore de muncă. Creația a cântărit aproximativ 27 de kilograme și a fost brodată cu 1.500 de diamante și perle, având o fustă amplă de 90 de metri. În locul unui buchet clasic, mireasa a ales să poarte un șirag de mărgele de rozariu împodobit cu trandafiri albi. Donald Trump i-a oferit soției sale un inel de 13 carate, estimat la 1,5 milioane de dolari, realizat din platină și diamante alb

De unde s-au inspirat mirii

Nunta lui Donald Trump și a soției lui a avut loc în sala de bal de la Mar-a-Lago, o locație construită în stil Ludovic al XIV-lea care a costat 35 de milioane de dolari. Decorul a inclus 10.000 de flori, mese lungi în nuanțe de crem și auriu, iar meniul a fost compus din delicatese precum caviar, mușchi de vită și șampanie Cristal. Un punct central al evenimentului a fost tortul de nuntă din ciocolată, evaluat la 50.000 de dolari, oaspeții primind la plecare versiuni în miniatură ale acestuia.

Ce invitați de marcă au fost prezenți nunta lui Donald Trump și a soției lui

La eveniment au participat 350 de invitați, printre care s-au numărat figuri politice și publice importante, precum Bill și Hillary Clinton, Rudy Giuliani sau Barbara Walters. În mod surprinzător, cuplul a decis să nu părăsească Statele Unite pentru luna de miere, alegând să rămână la resortul lor din Florida. Donald Trump a explicat la acea vreme că a preferat confortul și curățenia propriei case în detrimentul unei insule tropicale. Astăzi, la peste două decenii de la acel moment, imaginea lui Trump este definită de rolul său ca fiind unul dintre cei mai controversați președinți din istoria SUA, potrivit