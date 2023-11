Nunta se apropie cu pași repezi pentru Ana Baniciu și Edy Kovacs. Când își vor uni cei doi destinele: „Am stabilit tot”

Ana Baniciu trăiește o poveste de dragoste alături de Edi Kovacs. Cei doi formează un cuplu de câțiva ani și se înțeleg de minune, iar în 2021, artista a primit inelul. Acum urmează să se căsătorească și cu toate că mai este puțin până la marele eveniment, vedeta susține că nu este genul de mireasă care să se streseze.

Bat clopote de nuntă la ușa Anei Baniciu

Se pare Ana Baniciu cu Edy Kovacs. De curând, aceasta a vorbit cu fanii săi din online și le-a răspuns acestora la curiozități.

Astfel, întrebată când va avea loc marele eveniment, fiica lui Mircea Baniciu a precizat că nunta este planificată pentru luna septembrie a acestui an.

Cum va arăta rochia de mireasă a Anei Baniciu

Nu cu mult timp în urmă, Ana Baniciu a dezvăluit în cadrul unui interviu că nu și-a cumpărat încă rochia de mireasă, cu toate că știe cum va arăta ținuta pe care o va purta

„Am stabilit tot și sunt emoții. E un an plin, dar foarte frumos. Sunt recunoscătoare pentru anul ăsta. Se întâmplă foarte multe lucruri, schimbări, dar e o chestie interesantă și ne bucurăm că se întâmplă chestii. Mi-am alea așa, am vizualizat-o, m-am gândit la ea, dar încă nu am făcut pasul. Sirenă”, a spus vedeta, notează .