O ambulanță a fost chemată la reședința lui Ben Affleck chiar înainte de nunta cu Jennifer Lopez

O ambulanță a fost văzută în apropierea casei lui Ben Affleck din Georgia, vineri, chiar înainte de nunta cu Jennifer Lopez. Revista People a transmis că ambulanța a petrecut aproximativ 20 de minute pe proprietatea actorului și a plecat cu un pacient la un spital din zona Savannah. Mai mult, vehiculul medical a fost escortat pe autostradă de un echipaj de poliție.

Potrivit ar fi vorba despre mama actorului, care ar fi căzut de pe ponton și s-ar fi rănit la un picior. Ea ar fi fost găsită chiar de celebrul ei fiu, care a solicitat intervenția ambulanței. În fotografiile obținute de jurnaliști, mama lui Affleck a fost văzută în fața spitalului într-un scaun cu rotile.

