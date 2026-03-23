Carrie Anne Fleming, cunoscută actriță de la , care a apărut în mai multe producții horror, a murit din cauza complicațiilor medicale. Ea suferea de un cancer la sân.

Moartea actriței în vârstă de 51 de ani, cunoscută pentru rolurile din precum „iZombie” sau „Supernatural” s-a produs la Sidney, în provincia canadiană British Columbia. Informația a fost confirmată de Jim Beaver, colegul de platou al actriței, din „Supernatural”, pentru . El a precizat că actrția Carrie Anne Fleming a murit din cauza complicaţiilor unui .

Actrița are o fiică, Madalyn Rose (Max).

Fleming s-a născut pe 16 august 1974, la Digby, Nova Scotia. Ea a urmat cursurile liceului Mount Douglas Senior Secondary din Victoria, British Columbia. Ulterior, a studiat teatrul la Kaleidoscope Theatre şi la Kidco Theatre Dance Company din acelaşi oraş.

Actrița de origine canadiană și-a făcut apariția în lumea filmului și a televiziunii cu roluri în „Viper” şi în „Happy Gilmore” de Adam Sandler. A continuat să joace roluri mici până ce a fost descoperită de regizorul Dario Argento.

Carrie Anne Fleming a fost distribuită în „Masters of Horror” în 2005, de regizorul Dario Argento. Fleming a jucat rolul unei femei desfigurate cu tendinţe canibale în episodul titular, „Jenifer”. Ea a mai avut apariţii în diverse seriale horror, printre care „The Tooth Fairy” şi „Bloodsuckers”.

Actrița a avut, de asemenea, un rol recurent în popularul serial horror „Supernatural” de pe CW, interpretând-o pe Karen Singer, soţia personajului principal Bobby Singer, jucat de Jim Beaver.

Recent, a jucat timp de cinci sezoane în rolul lui Candy Baker în serialul „iZombie” de pe CW.