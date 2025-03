O cunoscută cântăreață din România nu reușește, de mai mulți ani, să adoarmă. „Nu mă ia somnul deloc”. Nici medicii nu i-au găsit un remediu

O cunoscută din România se confruntă cu insomnii, de mai mulți ani. Nici medicii nu i-au găsit un remediu până acum,

Se pare că de vină ar fi stresul și grijile care o fac să adoarmă extrem de târziu și să se trezească foarte devreme. Din această cauză, nici nu reușește să se odihnească așa cum ar trebuie.

„Am nopți în care adorm la 2-3 noaptea, dar și nopți în care adorm la 6-7 dimineața”

Este vorba despre cântăreața . Ea a povestit că are această problemă începând de prin 2024.

„De mulți ani mă confrunt cu insomnii. Încă de când făceam emisiuni în prime-time, emisiuni de folclor din perioada 2005-2014, eram obișnuită să mă culc târziu. Ulterior, mi-a rămas acest ritm și nu am reușit nicicum să-mi reglez somnul. Așa că, în fiecare noapte, mă culc foarte, foarte târziu. Iar când am vreo grijă, orice mă frământă sau mă stresează, efectiv nu mă ia somnul deloc. Pot să spun că am grave insomnii din acest punct de vedere. Mai am nopți în care adorm la 2-3 noaptea, dar și nopți în care adorm la 6-7 dimineața. Și apoi, într-o oră sau două, trebuie să mă trezesc pentru că am copii de trimis la școală. Dacă adorm pe la 4 dimineața, trebuie să mă trezesc la 8 ca să o duc pe Anastasia la grădiniță. După aceea, mai dorm 2-3 ore ca să îmi fac măcar 6 ore de somn.”, a povestit Silvana Rîciu, potrivit .

„Tratamentele medicamentoase au dat rezultate pe termen scurt”

Tot a mai spus că nici medicii nu au reușit să îi găsească o soluție. Deși a încercat mai multe tratamente, ea a renunțat la ele, la un moment dat, pentru a nu apărea dependența.

„Am luat tot felul de tratamente, am mers la medici… însă stresul și ritmul alert al vieții mele nu mă lasă să mă liniștesc suficient. Da, am vorbit cu psihologi și am consultat câțiva specialiști de-a lungul anilor. De când am început să am această problemă, din 2014, am încercat mai multe variante. Tratamentele medicamentoase au dat rezultate pe termen scurt, dar nu am vrut să iau ceva foarte puternic, care să mă facă dependentă.”, a mai mărturist cunoscuta interpretă de muzică populară.