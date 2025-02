Russell Brand, cunoscut actor și activist britanic, a fost nevoit să-și închidă specializată în combaterea dependenţelor şi susținerea sănătăţii mintale. Anunțul a fost făcut de Comisia pentru caritate din .

Comisia pentru caritate din Regatul Unit a anunţat că Fundaţia Stay Free înființată de Russell Brand și-a încetat activitatea. Aceasta nu mai funcționează şi a fost radiată din registrul organizaţiilor caritabile. Fundaţia este descrisă drept o organizaţie concentrată pe „sprijinirea oamenilor prin recuperarea după dependenţe, după problemele lor de sănătate mintală şi pe ajutorarea organizaţiilor non-profit care îi ajută”.

Site-ul Charity Commission precizează că Fundaţia Stay Free avea în iunie 2023 venituri totale de 126.130 de lire sterline (159.000 de dolari). Cheltuielile sale erau în valoare de 52.353 de lire sterline (66.062 de dolari).

O anchetă comună a ziarelor britanice The Sunday Times şi The Times şi a postului de televiziune Channel 4, publicată în septembrie 2023, a scos la iveală că o serie de organizaţii caritabile, inclusiv Trevi Women & Children’s Charity şi Treasures Foundation, au întrerupt legăturile cu Russell Brand şi fundaţia sa. Acest lucru s-a întâmplat în contextul acuzațiilor de viol și agresiune sexuală ce i-au fost aduse actorului.

Russell Brand a vorbit într-o carte autobiografică, dar și în emisiunile lui de comedie despre reabilitarea sa medicală după dependenţa de heroină în 2003.

Acuzații de viol și agresiune sexuală

În anul 2023, patru femei l-au acuzat pe actorul şi prezentatorul britanic, în vârstă de 49 de ani, de ce ar fi fost comise între 2006 şi 2013. Este vorba despre anii de glorie a actorului Russell Brand, despre perioada în care juca în filme produse la Hollywood. El a negat vehement acuzaţiile formulate împotriva sa şi a spus că toate relaţiile au fost „consensuale”.

Luna trecută, o anchetă realizată de BBC cu privire la comportamentul lui Russell Brand în perioada în care starul a lucrat în cadrul grupului media a stabilit că mai multe persoane „nu s-au simţit în măsură să îşi exprime” îngrijorările cu privire la celebrul prezentator TV. Aceste persoane au ales să păstreze tăcerea fiind convinse că Russell Brand obținea întotdeauna ceea ce dorea.

În acest context, BBC şi-a cerut scuze public şi a declarat că este „foarte îngrijorător faptul că unele dintre acele persoane” au simţit că nu puteau depune plângeri împotriva lui Russell Brand. Actorul a lucrat la BBC 6 Music şi la BBC Radio 2 între anii 2006 şi 2008.

În noiembrie 2024, Serviciul de Procuratură al Coroanei britanice a confirmat că are în vedere formularea unor acuzaţii împotriva lui Russell Brand. Poliţia Metropolitană (The Met) a confirmat că a primit sesizări privind infracţiuni sexuale, de la mai multe femei. Un bărbat în jurul vârstei de 40 de ani a fost chestionat de poliţiştii londonezi de trei ori în legătură cu acele acuzaţii, a anunţat The Met.