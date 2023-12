YouTube suspendă veniturile obținute de canalele lui Russell Brand din reclame

YouTube a suspendat veniturile canalelor lui din reclame pentru „încălcarea” „politicii sale privind responsabilitatea creatorilor de conținut”.

Platforma video a spus că ia măsuri „pentru a-și proteja” utilizatorii

Măsura vine după ce Poliția Metropolitană a primit un raport de presupusă agresiune sexuală în 2003, în urma unor acuzații suplimentare despre vedetă.

În weekend, comediantul și actorul a fost acuzat de viol și agresiuni sexuale între 2006 și 2013. „Dacă comportamentul unui creator în afara platformei dăunează utilizatorilor, angajaților sau ecosistemului nostru, luăm măsuri”, a declarat marți un purtător de cuvânt al YouTube.

Mișcarea vine și după ce spectacolele rămase din turneul Bipolarisation al lui Brand au fost amânate.

În ultimii ani, fosta personalitate de televiziune și radio s-a repoziționat, postând în mod regulat videoclipuri despre spiritualitate, politică anti-establishment și, recent, OZN-uri, celor 6,6 milioane de abonați ai săi.

Decizia YouTube de a-i bloca astfel eventualele venituri se aplică „tuturor canalelor care ar putea fi deținute sau operate” de bărbatul de 48 de ani, a confirmat BBC.

Alte canale asociate cu pagina sa principală de YouTube includ Awakening With Russell, Stay Free With Russell Brand și Football Is Nice, care au aproximativ 500.000 de abonați.