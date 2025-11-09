B1 Inregistrari!
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 23:51
Sursa Foto: Facebook - Oana Roman
O prietenie de peste 40 de ani leagă două nume mari din showbizul românesc: Oana Roman și Mihai Mitoșeru. Cei doi au petrecut recent o vacanță în Italia, alături de Isabela, fiica Oanei, și de Alexandra, logodnica lui Mihai.

Cu acest prilej, fiica lui Petre Roman a vorbit cu emoție despre legătura lor specială, născută încă din copilărie. Vedeta a spus că relația cu Mihai Mitoșeru a trecut prin toate, dar a rămas puternică datorită respectului și loialității.

Cum reușesc Oana Roman și Mihai Mitoșeru să păstreze o prietenie de peste 40 de ani

„Atunci când ai un prieten din copilărie, de peste 40 de ani, și încă te simți atât de bine cu el și iubita lui încât plecați împreună în vacanță. Mihai e prietenul meu din clasa I. Ne știm de când aveam 7 ani. Acum avem 50 de ani, el împliniți deja, eu îi fac în aprilie.

De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri. Ne-am fost alături în cele mai frumoase, dar și mai grele momente din viața noastră. Vă doresc și vouă astfel de prietenii. Chiar, care este cel mai vechi prieten sau cea mai veche prietenă de-a ta?”, a transmis Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Cum a început prietenia dintre Oana Roman și Mihai Mitoșeru

Cu ceva timp în urmă, Oana Roman a povestit cu drag prima întâlnire cu Mihai Mitoșeru, pe vremea când erau colegi în clasa întâi. Vedeta l-a descris ca pe un copil cu părul creț „ca al lui Michael Jackson”, plin de viață și mereu zâmbitor.

Cei doi au urmat cursurile Școlii nr. 5 din Piața Amzei, unde s-a născut prietenia lor. Deși, ulterior, au mers la instituții diferite, legătura nu s-a pierdut. În liceu s-au reîntâlnit și au devenit de nedespărțit. Oana spune că este mândră că a reușit să păstreze o prietenie sinceră și trainică timp de zeci de ani, un lucru rar în ziua de azi.

