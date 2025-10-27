B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman impune fiicei sale aceeași regulă pe care o ura în copilărie. Iată despre ce este vorba

Oana Roman impune fiicei sale aceeași regulă pe care o ura în copilărie. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
27 oct. 2025, 11:03
Oana Roman impune fiicei sale aceeași regulă pe care o ura în copilărie. Iată despre ce este vorba
Sursa foto: Oana Roman / Facebook
Cuprins
  1. „Am suferit foarte tare”
  2. „Mama m-a învățat”
  3. Istoria se repetă

Oana Roman mărturisește că o regulă din copilărie, impusă de mama ei, a marcat-o profund. Cu toate acestea, acum vedeta procedează la fel cu fiica ei.

„Am suferit foarte tare”

Oana Roman a recunoscut că atunci când era mică nu avea voie să se machieze, iar acest lucru a afectat-o „foarte tare”.

„Mama nu mă lăsa să mă machiez deloc când eram mică și am suferit foarte tare din cauza asta. Pentru că era o diferență foarte mare între mine și sora mea, care era mult mai mare, iar ea avea voie să facă orice, iar eu nu aveam voie să fac absolut nimic”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

„Mama m-a învățat”

Ulterior, când a mai crescut, Oana Roman a dezvoltat o pasiune pentru produsele de îngrijire personală. Ba chiar, și-a lansat și propria gamă de produse.

„Drept urmare, în momentul în care am avut voie să mă machiez, am început să-mi cumpăr produse de make-up și să învăț să mă machiez și să fac lucrul ăsta. Nu mă machiez excesiv niciodată, niciodată nu m-am machiat excesiv, dar tot timpul îmi place să-mi cumpăr produse. Cât despre creme, am mai vorbit despre asta, e un lucru pe care îl fac de mică, mama m-a învățat. Am făcut și eu o gamă de produse cosmetice cu numele meu”, a mai spus Oana Roman.

Istoria se repetă

Cu toate că, atunci când era mică, a suferit din cauza acestei reguli impuse, femeia a ajuns să ducă istoria mai departe. Fiica ei trebuie să respecte același lucru.

„Să știi că nu prea o las. A avut o perioadă în care o luase razna și se cam machia, dar am stat cu ea frumos de vorbă, i-am explicat de ce nu e bine. Începuse să-i apară niște coșuri, i-am zis: „Vezi? Nu e ok, machiajele astea nu sunt bune la vârsta ta.” Să știi că, fără să pun presiune foarte mare, a înțeles și s-a oprit”, a zis Oana Roman.

Tags:
Citește și...
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
Monden
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Monden
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Andreea Raicu, despre fostele relații: „În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu”. Ce nu ar mai face niciodată
Monden
Andreea Raicu, despre fostele relații: „În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu”. Ce nu ar mai face niciodată
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare după vizita la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți”
Monden
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare după vizita la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți”
Dan Negru: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri”
Monden
Dan Negru: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri”
June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
Monden
June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
Monden
Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
Monden
Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Monden
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Monden
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Ultima oră
12:47 - Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind