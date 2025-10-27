Oana mărturisește că o regulă din , impusă de mama ei, a marcat-o profund. Cu toate acestea, acum vedeta procedează la fel cu fiica ei.

„Am suferit foarte tare”

Oana Roman a recunoscut că atunci când era mică nu avea voie să se machieze, iar acest lucru a afectat-o „foarte tare”.

„Mama nu mă lăsa să mă machiez deloc când eram mică și am suferit foarte tare din cauza asta. Pentru că era o diferență foarte mare între mine și sora mea, care era mult mai mare, iar ea avea voie să facă orice, iar eu nu aveam voie să fac absolut nimic”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

„Mama m-a învățat”

Ulterior, când a mai crescut, Oana Roman a dezvoltat o pasiune pentru produsele de îngrijire personală. Ba chiar, și-a lansat și propria gamă de produse.

„Drept urmare, în momentul în care am avut voie să mă machiez, am început să-mi cumpăr produse de make-up și să învăț să mă machiez și să fac lucrul ăsta. Nu mă machiez excesiv niciodată, niciodată nu m-am machiat excesiv, dar tot timpul îmi place să-mi cumpăr produse. Cât despre creme, am mai vorbit despre asta, e un lucru pe care îl fac de mică, mama m-a învățat. Am făcut și eu o gamă de produse cosmetice cu numele meu”, a mai spus Oana Roman.

Istoria se repetă

Cu toate că, atunci când era mică, a suferit din cauza acestei reguli impuse, femeia a ajuns să ducă istoria mai departe. Fiica ei trebuie să respecte același lucru.

„Să știi că nu prea o las. A avut o perioadă în care o luase razna și se cam machia, dar am stat cu ea frumos de vorbă, i-am explicat de ce nu e bine. Începuse să-i apară niște coșuri, i-am zis: „Vezi? Nu e ok, machiajele astea nu sunt bune la vârsta ta.” Să știi că, fără să pun presiune foarte mare, a înțeles și s-a oprit”, a zis Oana Roman.