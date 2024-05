Oana Ioniță a povestit despre momentul în care a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu. „Ne știam de o lună și jumătate”

Una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz, Oana Ioniță, a povestit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță despre momentul în care a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu. Deși momentul s-a petrecut cu mulți ani în urmă, vedeta a povestit abia acum despre cererea în căsătorie.

Nu și-a dorit o nuntă cu actorul

a povestit despre faptul că a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu în tinerețe. Fosta soție a lui Florin Budnaru a explicat că artistul a mers după ea până în Ibiza, însă răspunsul ei nu a fost cel la care se aștepta Liviu Vârciu, potrivit

„Nu e dramă, dimpotrivă! Nu a fost nebunie! Noi nu am mai vorbit de atunci. El s-a căsătorit cu Adelina. Între timp, cu Adelina Pestrițu am mai vorbit, am fost inclusiv la nunta ei cu Virgil, unde au dansat fetițele de la școala mea. Mai vorbim când mai avem timp! Chiar găsisem zilele trecute un parfum de la nunta ei în mașina mea.

A trecut ceva timp de atunci, dar l-am ținut amintire! Eu nu am mai vorbit cu Liviu. A fost o perioadă din tinerețea mea și consider că a fost o experiență pentru amândoi. Într-adevăr, el a venit atunci după mine la Ibiza ca să mă ceară de nevastă. Eu am fost șocată și surprinsă, eram acolo în timpul serviciului și nu mă așteptam! Sunt Săgetător, iar când plec la drum cu o idee nu mă schimb!”, a explicat Oana Ioniță, într-un interviu pentru ego.ro.

„Nu puteam să plec ca să mă duc să mă căsătoresc”

În cadrul interviului, vedeta a explicat care au fost motivele pentru care a refuzat cererea în căsătorie a lui .

„Nu puteam să plec ca să mă duc să mă căsătoresc. Cred că, în viață, drumul pe care îl ai este cel pe care ți-l canalizezi de la început! Într-adevăr, mai sunt situații unde se întâmplă, din nefericire, să te duci în alte direcții, dar am mers pe instinct!

Instinctul mi-a spus să îmi continui activitatea și să îmi văd de viața mea. Nu, nu am regretat! Mi se părea că nu avem o relație care să ajungă să înceapă cu o nuntă. Nu eram la nivelul respectiv, eram la început! Ne știam de o lună și jumătate.”, a declarat vedeta.