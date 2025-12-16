B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”

Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”

B1.ro
16 dec. 2025, 20:42
Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care...”
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - Alexandru Constantin / YouTube
Cuprins
  1. Ce spune Mihai Trăistariu despre showbizul din România
  2. Cum reușesc artiștii să „umple” o sală de spectacol
  3. Top 3 soliste din noua generație

Mihai Trăistariu a făcut declarații tranșante despre showbizul din România, chiar de ziua sa de naștere. Artistul vorbește despre invidii, artiști falși și practici controversate din industrie artistică. Totodată, el a realizat și un top al celor mai bune soliste din noua generație.

Ce spune Mihai Trăistariu despre showbizul din România

Mihai Trăistariu susține că tensiunile și competiția au existat mereu în lumea artiștilor. Însă, solistul este de părere că, în ultimii ani, relațiile dintre colegii de breaslă s-au degradat vizibil. În ceea ce privește noua generație de artiști, Mihai Trăistariu consideră că autentitatea și talentul sunt două valori din ce în ce mai rare.

„Dintotdeauna au existat ură și invidii. Așa se întâmplă când există competiție. Chiar și eu am momente când simt că ceva nu funcționează cum trebuie, că showbiz-ul s-a stricat, de o vreme, că artiștii sunt mai fake, mai construiți, nu prea mai sunt soliști valoroși, talentați, din ultima generație.

[..] Este cel mai fake showbiz, din tot ce am trăit. Tot ce e în top azi e cumpărat. Poți cânta orice, dar manelele sunt la putere. E un showbiz tare ciudat, dar legendele vor avea concerte întotdeauna, cine și-a făcut vechime e ca vinul. Mă bucur că m-am lansat acum 30 de ani, căci, la cum e showbiz-ul actual, atât de fake, nu m-aș fi încadrat, vă spun cu toată sinceritatea”, a declarat cântărețul pentru Click!.

Cum reușesc artiștii să „umple” o sală de spectacol

Artistul a vorbit și despre metodele prin care unii cântăreți induc publicului ideea că au succes. El afirmă că unii colegi din breaslă își cumpără vizualizările din online, ba chiar ajung să plătească firme care să le aducă oameni la concerte pentru a umple sălile de spectacol.

„Artiștii își cumpără singuri vizualizări, pe Internet, iar apoi se laudă că au sute de mii de urmăritori. Mai nou, am aflat că sunt firme care oferă și spectatori. Dacă n-ai umplut, de pildă, Sala Palatului, acea firmă îți poate face rost de 3.000 de spectatori, care te aplaudă, ca la televiziune, aplaudaci se numesc. Și așa îți umpli sala”, a continuat Mihai Trăistariu dezvăluirile.

Top 3 soliste din noua generație

Pe lângă criticile dure, artistul a vorbit și despre vocile pe care le apreciază. El a realizat un top personal al celor mai bune soliste tinere. Lista include nume cunoscute publicului larg, printre care și Theo Rose.

„Îmi plac Bella Santiago, Paula Hristu, care are o voce incredibilă, mi-ar plăcea să fac un duet cu ea, dar și Theo Rose, ea este pe locul al treilea”, a recunoscut artistul.

Mihai Trăistariu mărturisește că a observat talentul lui Theo Rose încă din copilărie. A avut ocazia să o cunoască la concursurile muzicale pentru tineri, iar de atunci, a continuat să îi urmărească evoluția.

„Vai, ce-mi plăcea! I-am prezis o carieră, i-am dat un premiu special numit Premiul Mihai Trăistariu și urma să cânt într-o zi în duet cu ea. Dar ea a reușit de mică. Deci, după vreun an, după concursul ăla, au luat-o niște producători din Iași și au lansat-o în timp”, a dezvăluit solistul.

Artistul este de părere că succesul lui Theo Rose nu se bazează doar pe talent și muncă, ci și pe capacitatea de adaptare.

„Theo Rose chiar cântă cu o tendință spre manele, ritmurile se duc spre manea. Ăsta-i trendul. Și atunci ea ce vrei să facă? Să cânte operă? Trebuie să cânte ce se cere, ca să aibă succes. Și bubuie de concerte. E peste tot!”, a adăugat Mihai Trăistariu.

Tags:
Citește și...
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Monden
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Monden
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Monden
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Andreea Esca a vorbit deschis despre Alexia și Aris: „Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui…”
Monden
Andreea Esca a vorbit deschis despre Alexia și Aris: „Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui…”
Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
Monden
Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Monden
Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
Monden
Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
Sportivi, vedete, influenceri și un fost politician. Cum va arăta noul sezon Survivor România
Monden
Sportivi, vedete, influenceri și un fost politician. Cum va arăta noul sezon Survivor România
Cum reacționează Oana Moșneagu la scenele romantice ale lui Vlad Gherman: „Când te-ai măritat cu un actor”
Monden
Cum reacționează Oana Moșneagu la scenele romantice ale lui Vlad Gherman: „Când te-ai măritat cu un actor”
Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutându-se cu o colegă: „Nu te enerva, nu te enerva”
Monden
Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutându-se cu o colegă: „Nu te enerva, nu te enerva”
Ultima oră
22:11 - Ministrul Educației promite modificarea controversatei programe de la Limba Română. „Am spus celor din comisie să asculte sugestiile, sunt de la oameni de valoare”
22:07 - Infrastructura de protecție împotriva inundațiilor este foarte îmbătrânită. Diana Buzoianu explică cum s-a ajuns aici (VIDEO)
21:48 - Destinația preferată pentru city-break în România. Cum se dezvoltă una dintre cele mai vizitate zone din vestul țării
21:28 - Desertul românesc care a intrat în top 100 cele mai bune dulciuri din lume: „Sunt încântați de combinație”
21:27 - Diana Buzoianu vrea explicații de la PSD pentru votul de la moțiunea simplă. Ce reproșează partenerilor de coaliție (VIDEO)
21:06 - Victor Ponta îl atacă dur pe Cristi Danileț: „Tupeu infinit!”. De ce critică cererea de demisie a Liei Savonea
20:39 - Partidul AUR trece la opoziția totală. George Simion a lansat noul manifest politic
20:18 - Roma plănuiește introducerea unei taxe pentru vizitarea Fontana di Trevi. Cât ar urma să plătească turiștii
20:17 - Comisia Europeană lansează primul plan pentru locuințe accesibile. Cum vrea UE să reducă presiunea prețurilor
20:08 - Pactul verde se amână. Uniunea Europeană renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035