Mihai Trăistariu a făcut declarații tranșante despre showbizul din România, chiar de ziua sa de naștere. Artistul vorbește despre invidii, artiști falși și practici controversate din industrie artistică. Totodată, el a realizat și un top al celor mai bune soliste din noua generație.

Ce spune Mihai Trăistariu despre showbizul din România

Mihai Trăistariu susține că tensiunile și competiția au existat mereu în lumea artiștilor. Însă, solistul este de părere că, în ultimii ani, relațiile dintre colegii de breaslă s-au degradat vizibil. În ceea ce privește noua generație de artiști, Mihai Trăistariu consideră că autentitatea și talentul sunt două valori din ce în ce mai rare.

„Dintotdeauna au existat ură și invidii. Așa se întâmplă când există competiție. Chiar și eu am momente când simt că ceva nu funcționează cum trebuie, că showbiz-ul s-a stricat, de o vreme, că artiștii sunt mai fake, mai construiți, nu prea mai sunt soliști valoroși, talentați, din ultima generație.

[..] Este cel mai fake showbiz, din tot ce am trăit. Tot ce e în top azi e cumpărat. Poți cânta orice, dar manelele sunt la putere. E un showbiz tare ciudat, dar legendele vor avea concerte întotdeauna, cine și-a făcut vechime e ca vinul. Mă bucur că m-am lansat acum 30 de ani, căci, la cum e showbiz-ul actual, atât de fake, nu m-aș fi încadrat, vă spun cu toată sinceritatea”, a declarat cântărețul pentru Click!.

Cum reușesc artiștii să „umple” o sală de spectacol

Artistul a vorbit și despre metodele prin care unii cântăreți induc publicului ideea că au succes. El afirmă că unii colegi din breaslă își cumpără vizualizările din online, ba chiar ajung să plătească firme care să le aducă oameni la concerte pentru a umple sălile de spectacol.

„Artiștii își cumpără singuri vizualizări, pe Internet, iar apoi se laudă că au sute de mii de urmăritori. Mai nou, am aflat că sunt firme care oferă și spectatori. Dacă n-ai umplut, de pildă, Sala Palatului, acea firmă îți poate face rost de 3.000 de spectatori, care te aplaudă, ca la televiziune, aplaudaci se numesc. Și așa îți umpli sala”, a continuat dezvăluirile.

Top 3 soliste din noua generație

Pe lângă criticile dure, artistul a vorbit și despre vocile pe care le apreciază. El a realizat un top personal al celor mai bune soliste tinere. Lista include nume cunoscute publicului larg, printre care și Theo Rose.

„Îmi plac , Paula Hristu, care are o voce incredibilă, mi-ar plăcea să fac un duet cu ea, dar și Theo Rose, ea este pe locul al treilea”, a recunoscut artistul.

Mihai Trăistariu mărturisește că a observat talentul lui Theo Rose încă din copilărie. A avut ocazia să o cunoască la concursurile muzicale pentru tineri, iar de atunci, a continuat să îi urmărească evoluția.

„Vai, ce-mi plăcea! I-am prezis o carieră, i-am dat un premiu special numit Premiul Mihai Trăistariu și urma să cânt într-o zi în duet cu ea. Dar ea a reușit de mică. Deci, după vreun an, după concursul ăla, au luat-o niște producători din Iași și au lansat-o în timp”, a dezvăluit solistul.

Artistul este de părere că succesul lui Theo Rose nu se bazează doar pe talent și muncă, ci și pe capacitatea de adaptare.

„Theo Rose chiar cântă cu o tendință spre manele, ritmurile se duc spre manea. Ăsta-i trendul. Și atunci ea ce vrei să facă? Să cânte operă? Trebuie să cânte ce se cere, ca să aibă succes. Și bubuie de concerte. E peste tot!”, a adăugat Mihai Trăistariu.